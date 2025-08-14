Recherche en français: l’Acfas déplore le «manque de respect» de deux ministres

L’Association canadienne-française pour l’avancement des sciences (Acfas) est déçue de l’absence de réponse à sa lettre envoyée aux ministres Mélanie Joly et Marjorie Michel au sujet du manque de soutien structurel, moral et financier pour la recherche en français au Canada.

Dans la lettre publiée en juillet et signée par plus de 1000 personnes, l’Acfas dénonce un «système [qui] néglige trop souvent» la réalité des chercheurs et chercheuses francophones.

Des données sont mises de l’avant: les scientifiques d’expression française représentent «21% de la communauté de recherche canadienne». Mais seulement entre «5% et 12% des demandes soumises aux trois grands conseils subventionnaires sont rédigées en français», souligne l’association scientifique.

Ce même système «décourage l’usage du français par crainte d’être mal compris ou mal évalué», affirment encore les signataires de la lettre.

«Manque de respect»

L’Acfas n’avait pas reçu de réponse à sa lettre au moment d’écrire ces lignes, mais l’équipe média de la ministre de l’Industrie, Mélanie Joly, a répondu à Francopresse par courriel.