Budget 2026: l’Ontario se prépare à des «chocs économiques»

budget Ontario
Ça va brasser, selon le ministre des Finances de l'Ontario. Photo: iStock.com/z_wei
Publié 11/03/2026 par Émilie Gougeon-Pelletier

Le ministre des Finances de l’Ontario a prévenu la population contre les perturbations économiques à venir, le 10 mars, en confirmant qu’il déposera le budget de la province le 26 mars.

Le ministre Peter Bethlenfalvy dévoilera le plan fiscal de la province le 26 mars, a-t-il annoncé lors d’un discours prononcé lors d’une conférence, à Toronto.

En pause hivernale depuis décembre, les élus seront de retour à Queen’s Park le 23 mars. Le budget ontarien sera donc rendu public dès la première semaine suivant cette pause législative qui aura duré 14 semaines.

budget Ontario
Le ministre des Finances de l’Ontario, Peter Bethlenfalvy. Photo: capture d’écran

«Chocs économiques»

Le plan fiscal devrait permettre à la province de faire face aux «chocs économiques», a fait savoir Peter Bethlenfalvy.

«Les tensions commerciales, les perturbations des chaînes d’approvisionnement et l’évolution des marchés provoquent des chocs imprévisibles dans les économies du monde entier», a-t-il déclaré.

«Le monde a changé, et l’Ontario doit se préparer aux changements à venir, même si cela signifie s’attendre à des temps plus difficiles.»

Déficit

L’an dernier, le budget provincial prévoyait un déficit de 14,6 milliards $ pour l’exercice 2025-2026. Il prévoyait aussi un déficit de 7,8 milliards $ en 2026-2027 et un léger excédent de 200 millions $ en 2027-2028.

N’empêche, l’organisme de surveillance financière de la province a constaté plus tôt cette année que le gouvernement pourrait se diriger vers un déficit de 8,7 milliards $ d’ici deux ans.

Le chien de garde fiscal de l’Ontario a aussi indiqué qu’il est peu probable que la province atteigne son objectif d’équilibrer le budget d’ici 2027-2028.

santé, hôpital, médecin, infirmière, urgence
Urgence! Photo: rapport Votre santé du gouvernement de l’Ontario

Santé

Le ministre des Finances Peter Bethlenfalvy a souligné récemment que les dépenses en matière de santé sont «insoutenables».

Les représentants syndicaux du milieu ont prévenu lundi que les compressions annoncées de 55 postes au sein de l’organisme de santé de l’Est de l’Ontario, Santé Bruyère, laissent présager une vague de compressions budgétaires.

Or, le premier ministre de l’Ontario Doug Ford a promis mardi qu’il n’y aurait pas de compressions budgétaires en santé dans le plan fiscal de son ministre des Finances.

«Nous allons continuer à investir, nous allons continuer à augmenter le financement des soins de santé, mais plus je parle à des experts du secteur de la santé, plus ils ont d’excellentes idées pour améliorer l’efficacité», a-t-il fait savoir en rencontrant les journalistes à Queen’s Park.

Le gouvernement ontarien prévoit «continuer d’investir dans les facultés de médecine, en construisant de nouvelles écoles et en finançant la formation des médecins», de même que celle des infirmières et des préposés aux services de soutien, a soutenu Doug Ford.

«Nous construisons 60 nouveaux hôpitaux, d’une valeur de 60 milliards $, répartis sur 50 sites dans toute la province, et nous continuerons d’investir pour l’avenir», a-t-il assuré.

