Budget 2026: l’Ontario se prépare à des «chocs économiques»

Le ministre des Finances de l’Ontario a prévenu la population contre les perturbations économiques à venir, le 10 mars, en confirmant qu’il déposera le budget de la province le 26 mars.

Le ministre Peter Bethlenfalvy dévoilera le plan fiscal de la province le 26 mars, a-t-il annoncé lors d’un discours prononcé lors d’une conférence, à Toronto.

En pause hivernale depuis décembre, les élus seront de retour à Queen’s Park le 23 mars. Le budget ontarien sera donc rendu public dès la première semaine suivant cette pause législative qui aura duré 14 semaines.

«Chocs économiques»

Le plan fiscal devrait permettre à la province de faire face aux «chocs économiques», a fait savoir Peter Bethlenfalvy.

«Les tensions commerciales, les perturbations des chaînes d’approvisionnement et l’évolution des marchés provoquent des chocs imprévisibles dans les économies du monde entier», a-t-il déclaré.