L’avenir économique de l’Ontario s’annonce de plus en plus sombre

Ontario, industrie, construction, transport, économie
Le gouvernement de l'Ontario prévoit une faible croissance économique en cette époque de guerre commerciale menées par les États-Unis. Photos: Énoncé économique d'automne 2025 de l'Ontario
Publié 07/11/2025 par Émilie Gougeon-Pelletier

La guerre commerciale avec les États-Unis se fait de plus en plus sentir en Ontario. Le gouvernement ontarien a dévoilé ce jeudi 6 novembre un énoncé économique d’automne marqué par la hausse du chômage et un marché de l’emploi peu encourageant.

L’économie de l’Ontario est «résiliente», selon le ministre des Finances, Peter Bethlenfalvy, mais elle subit les impacts de la politique commerciale des États-Unis.

Il revoit à la baisse, dans son mini-budget, les estimations concernant la croissance, la création d’emplois et le marché du logement.

Dans son budget annuel présenté au printemps, le ministre des Finances prévoyait la création de 73 000 emplois cette année, mais il révise maintenant ce nombre à la baisse, à 70 000 nouveaux emplois.

Le taux de chômage a été révisé à la hausse, passant de 7,6% à 7,8%, et devrait rester supérieur aux prévisions budgétaires de 2025 pendant trois ans.

Ontario, énoncé économique d'automne 2025
Les revenus et les dépenses du gouvernement de l’Ontario.

Mesures contre les droits de douane

«Les secteurs particulièrement touchés par les tarifs douaniers américains, comme la fabrication, le transport et l’entreposage, ont contribué au recul de l’emploi au deuxième trimestre», a indiqué le ministre des Finances dans l’énoncé économique présenté jeudi.

Peter Bethlenfalvy, ministre des Finances de l'Ontario.
Le ministre des Finances de l’Ontario, Peter Bethlenfalvy.

Alors que l’Ontario est parmi les provinces les plus touchées par la guerre commerciale entre le Canada et les États-Unis, le gouvernement de Doug Ford maintient les programmes mis sur pied depuis le printemps, mais ne crée pas de nouvelles mesures pour soutenir les industries qui en paient directement le prix.

Outre une injection de 100 millions $ au fonds L’Ontario, ensemble pour le commerce, qui aide les entreprises touchées par les droits de douane à réorienter leur production, le ministre n’a pas annoncé de mesures supplémentaires en la matière.

Le ministère des Finances révèle dans cet énoncé économique que seuls 100 millions $ des 5 milliards $ réservés au compte Protéger l’Ontario ont été alloués.

Ces fonds ont été octroyés en septembre à l’entreprise métallurgique Algoma Steel, dans le cadre d’un partenariat avec le gouvernement fédéral, dont la portion était de 500 millions $.

Peter Bethlenfalvy prévoit néanmoins apporter une mise à jour au système d’imposition des contribuables et des entreprises.

Cette mise à jour du plan fiscal, qui est présentée pour le moment sans plus de détails, sera fournie dans le budget de 2026, normalement dévoilé au printemps, affirme-t-il.

Ontario, industrie, construction, transport, économie
Appui à l’industrie lourde.

L’Ontario subit les impacts

Après «un début d’année solide», le produit intérieur brut (PIB) réel de l’Ontario s’est contracté au deuxième trimestre de 2025, ce qui correspond à l’entrée en vigueur des droits de douane imposés par l’administration Trump.

Or, malgré le fort impact du régime tarifaire de Donald Trump sur l’Ontario, le ministre Bethlenfalvy maintient le cap sur son intention de sortir les finances ontariennes du rouge d’ici 2027-2028.

Le déficit atteindra 13,5 milliards $ en 2025-2026, ce qui représente une amélioration de 1,1 milliard $ par rapport aux perspectives énoncées dans le budget de 2025, indique le ministère des Finances.

N’empêche, le Bureau de la responsabilité financière (BRF) de l’Ontario a indiqué dans un récent rapport que le budget de la province ne pourra pas retrouver l’équilibre avant au moins 2030.

Ontario, énoncé économique d'automne 2025
Le visuel de l’Énoncé économique d’automne 2025 de l’Ontario.

Mises en chantier

Le gouvernement Ford avait promis en 2022 de construire 1,5 million de nouveaux logements d’ici 2031.

Questionné à ce sujet par les journalistes, jeudi après-midi, le ministre Bethlenfalvy a indiqué que cette cible est maintenant qualifie comme étant «souple».

La province, qui n’a réussi à atteindre aucun de ses objectifs annuels jusqu’à présent, révise à la baisse ses prévisions en matière de mises en chantier dans l’énoncé économique.

Dans le budget du printemps, l’Ontario prévoyait la construction de 71 800 logements cette année, mais prévoit maintenant un nombre encore plus faible de 64 300 logements.

«On dirait que le gouvernement a jeté l’éponge concernant la construction de logements en Ontario», a déploré la cheffe néo-démocrate, Marit Stiles.

«Cela signifie que nous ne construisons aucun logement, et encore moins des logements abordables que les Ontariens peuvent réellement se permettre, mais cela signifie aussi que des travailleurs de la construction, des ouvriers du bâtiment, se retrouvent sans emploi alors que nous sommes confrontés à une crise du logement», a-t-elle martelé.

Ontario, industrie, construction, transport, économie
La cible de construction de nouveaux logements devient «flexible».

Première maison

Le ministre des Finances Peter Bethlenfalvy a officialisé son désir annoncé la semaine dernière d’éliminer la portion provinciale de 8% de la taxe de vente harmonisée (TVH) aux acheteurs d’une première maison neuve, jusqu’à concurrence de 1 million de dollars.

Plus tôt cette année, le gouvernement de Mark Carney a proposé un remboursement, pour les acheteurs d’une première maison, de la portion fédérale de 5% de la TVH sur l’achat d’une nouvelle habitation d’une valeur allant jusqu’à un million de dollars.

Il faudra donc attendre qu’Ottawa adopte son projet de loi pour que l’Ontario aille de l’avant avec sa propre initiative.

La province estime que cette mesure, combinée à d’autres initiatives provinciales, pourrait permettre aux nouveaux acheteurs d’économiser 80 000 $.

Le mini-budget indique que le gouvernement prévoit dépenser 35 millions $ cette année, 190 millions $ en 2026-2027 et 245 millions en 2027 pour offrir cette réduction.

Le ministère des Finances n’a toutefois pas de prévisions quant au nombre de personnes qui bénéficieront de cette mesure.

Ontario, énoncé économique d'automne 2025
Des projets comme la future autoroute 413 sont toujours au programme.

Réforme électorale

Le gouvernement Ford confirme aussi, dans sa mise à jour économique, qu’il apportera des changements drastiques aux règles électorales de la province.

On parle de deux lois qui devront être modifiées: la Loi électorale, pour éliminer l’obligation de tenir des élections à date fixe, et la Loi sur le financement des élections, pour changer les plafonds de dépenses électorales.

La province avait annoncé ce plan en catimini, la semaine dernière, sans séance d’information ni conférence de presse.

«Grâce à ces réformes, les gouvernements seront mieux placés pour s’adapter aux circonstances changeantes et aux menaces extérieures, par exemple en demandant un nouveau mandat à la population de l’Ontario si les conditions l’exigent», a écrit le Procureur général Doug Downey dans un communiqué, faisant référence au régime tarifaire du président américain Donald Trump.

Un milliard pour les soins à domicile

Le gouvernement Ford prévoit élargir les soins à domicile et le programme de transition de l’hôpital vers la maison avec un investissement de 1,1 milliard $ sur trois ans.

Cet argent devrait permettre d’augmenter de 8% le volume des soins à domicile en 2025-2026.

Auteurs

