L’avenir économique de l’Ontario s’annonce de plus en plus sombre

La guerre commerciale avec les États-Unis se fait de plus en plus sentir en Ontario. Le gouvernement ontarien a dévoilé ce jeudi 6 novembre un énoncé économique d’automne marqué par la hausse du chômage et un marché de l’emploi peu encourageant.

L’économie de l’Ontario est «résiliente», selon le ministre des Finances, Peter Bethlenfalvy, mais elle subit les impacts de la politique commerciale des États-Unis.

Il revoit à la baisse, dans son mini-budget, les estimations concernant la croissance, la création d’emplois et le marché du logement.

Dans son budget annuel présenté au printemps, le ministre des Finances prévoyait la création de 73 000 emplois cette année, mais il révise maintenant ce nombre à la baisse, à 70 000 nouveaux emplois.

Le taux de chômage a été révisé à la hausse, passant de 7,6% à 7,8%, et devrait rester supérieur aux prévisions budgétaires de 2025 pendant trois ans.