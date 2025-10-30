Exode de médecins québécois vers l’Ontario: Legault fustige Ford

Des dizaines de médecins québécois ont entrepris des démarches pour pratiquer en Ontario depuis l'imposition au Québec d'un nouveau mode de rémunération basé sur la performance collective. Photo: iStock.com/Georgiy Datsenko
Publié 30/10/2025 par Émilie Gougeon-Pelletier

Le premier ministre du Québec, François Legault, n’a pas du tout apprécié l’invitation de son homologue ontarien Doug Ford aux médecins québécois à traverser la frontière, et l’accuse de lui «tirer dans le dos».

«Appelez le 1-800-DOUG», a lancé le premier ministre de l’Ontario, mercredi matin, en s’adressant aux médecins du Québec qui envisagent de déplacer leur pratique dans sa province.

«On va dérouler le tapis rouge pour vous», a-t-il plaidé, répondant à une question du Droit durant une conférence de presse portant sur un autre sujet.

Conseil de la fédération, premiers ministres
Doug Ford et François Legault. Photo: Conseil de la Fédération janvier 2025

Réforme de la rémunération des médecins

Les médecins du Québec sont nombreux à envisager un déplacement de leur pratique ailleurs au Canada, dans la foulée de l’adoption sous bâillon d’une loi spéciale par le gouvernement de François Legault pour imposer une nouvelle formule de rémunération aux médecins.

Cette loi, qui leur fixe aussi des cibles de performance et les menaces de sanctions s’ils réduisent leurs heures ou s’ils s’exilent, laisse un goût amer à travers la province, y compris en Outaouais.

N’empêche, François Legault s’est adressé aux journalistes de l’Assemblée nationale pour leur dire, en français et en anglais, que l’invitation de Doug Ford était «totalement inacceptable».

«C’est un manque de jugement total, a-t-il insisté. Et on le sait, on a tous des gros enjeux pour améliorer nos systèmes de santé dans toutes les provinces. Ce n’est pas le temps de se tirer dans le dos entre les provinces, c’est le temps de travailler ensemble.»

Université d'Ottawa médecine
L’Hôpital Montfort à Ottawa. Photo: Hôpital Montfort

Exaspération

Des médecins de la région se sont confiés au Droit, au cours des dernières semaines, pour faire part de leur exaspération face aux mesures de Québec, et de leur réflexion sur un possible changement de province.

Le collège des médecins de l’Ontario a confirmé au Droit avoir reçu 70 demandes d’obtention de permis de pratique de la part de médecins québécois depuis une semaine.

À l’Hôpital Montfort, l’administration dit avoir «remarqué une hausse des demandes d’intérêt» des médecins du Québec au cours de la dernière semaine, a affirmé le directeur des communications, Martin Sauvé.

Par ailleurs, des acteurs du réseau de la santé et du monde politique de l’Outaouais ont sonné l’alarme, il y a deux semaines, face à la stratégie lancée par la Ville d’Ottawa visant à attirer des centaines de médecins.

Saisir la balle au bond

À Toronto, le premier ministre ontarien Doug Ford s’est dit prêt à saisir la balle au bond et à recruter les médecins québécois qui se sentent lésés.

Jane Philpott.

«Venez nous voir et on vous trouvera du travail très rapidement», a lancé Doug Ford, lorsque questionné à ce sujet, mercredi matin. «On aimerait voir tous les professionnels de la santé venir en Ontario, car notre communauté est en pleine expansion», a-t-il insisté.

Faisant face à une «catastrophe» de santé publique, le gouvernement de Doug Ford a façonné au début de l’année un plan visant à relier deux millions d’Ontariens à un prestataire de soins primaires d’ici 2029.

L’effort, mené par l’ex-ministre fédérale libérale de la Santé Jane Philpott, est accompagné d’un budget de 1,4 milliard $.

«J’adore les Québécois»

Le premier ministre de la plus grande province au Canada estime que l’Ontario est «riche de sa culture francophone».

«Il y a plus de 600 000 francophones ici, et il y a quelque chose de particulier entre les Québécois et moi. On se sent proches. Ils sont passionnés. Ce sont des battants. J’adore les Québécois, alors venez nous voir et on vous trouvera un poste dans le système de santé. On a besoin de médecins», a plaidé Doug Ford.

santé Ontario
Le système de santé ontarien serait plus performant que le système québécois. Photo: iStock.com/YakobchukOlena

Dans le Nord

Il n’y a pas que l’Outaouais qui est touchée par l’exode des médecins vers l’Ontario.

En tentant d’encourager les médecins du Québec à venir travailler dans sa province, Doug Ford a noté qu’il existe des besoins, particulièrement dans le Nord de la province.

Mais le Québec aussi a des besoins criants dans ses régions nordiques.

Le Dr Jean-Joseph Condé est porte-parole et membre du conseil d’administration de l’Association médicale canadienne (AMC) et médecin de famille à Val-d’Or.

Il a indiqué au Droit que deux médecins de l’Abitibi-Témiscamingue ont décidé d’aller travailler dans le Nord de l’Ontario depuis juin. Dans cette région du Québec, 7500 patients n’ont pas de médecin de famille, affirme-t-il.

Mobilité des médecins

L’Association médicale de l’Ontario (OMA) a affirmé au Droit, dans un courriel, qu’elle collabore avec le gouvernement «pour améliorer la mobilité des médecins partout au pays».

Mais elle dit ne pas vouloir «compromettre l’accès aux soins pour les Canadiens en créant un problème dans une province pour en régler un autre ailleurs».

