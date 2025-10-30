Exode de médecins québécois vers l’Ontario: Legault fustige Ford

Le premier ministre du Québec, François Legault, n’a pas du tout apprécié l’invitation de son homologue ontarien Doug Ford aux médecins québécois à traverser la frontière, et l’accuse de lui «tirer dans le dos».

«Appelez le 1-800-DOUG», a lancé le premier ministre de l’Ontario, mercredi matin, en s’adressant aux médecins du Québec qui envisagent de déplacer leur pratique dans sa province.

«On va dérouler le tapis rouge pour vous», a-t-il plaidé, répondant à une question du Droit durant une conférence de presse portant sur un autre sujet.

Réforme de la rémunération des médecins

Les médecins du Québec sont nombreux à envisager un déplacement de leur pratique ailleurs au Canada, dans la foulée de l’adoption sous bâillon d’une loi spéciale par le gouvernement de François Legault pour imposer une nouvelle formule de rémunération aux médecins.

Cette loi, qui leur fixe aussi des cibles de performance et les menaces de sanctions s’ils réduisent leurs heures ou s’ils s’exilent, laisse un goût amer à travers la province, y compris en Outaouais.