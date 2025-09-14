Des professionnels de la santé formés en français: une réussite à Welland

La communauté de Welland et le Collège La Cité ont de quoi être fières. Une troisième cohorte du programme de Préposé aux services de soutien personnel vient d’être lancée directement en milieu de travail en collaboration avec le Foyer Richelieu.

«On a atteint un jalon exceptionnel», explique Hélène Grégoire, la directrice du campus torontois de La Cité. «Les inscriptions ont atteint un nombre record, avec une cohorte complète à la rentrée de douze étudiant.e.s motivé.e.s, prêts à faire une réelle différence dans leur communauté.»

Depuis son lancement, le programme connaît une popularité croissante, avec des inscriptions au maximum de sa capacité pour trois sessions consécutives.

Soutien de la communauté

«Je suis fière d’avoir fait partie des étudiants de La Cité à Welland», s’enthousiasme Raymonde Fanfan, diplômée du programme de Préposé aux services de soutien personnel qui travaille aujourd’hui à la coordination de la classe vivante.

«La communauté francophone nous a beaucoup soutenus. Ce programme ne forme pas seulement des professionnels, il renforce aussi toute la communauté francophone de la région.»