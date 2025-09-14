Des professionnels de la santé formés en français: une réussite à Welland

Collège La Cité
Des étudiant.e.s du programme de Préposé aux services de soutien personnel lorsqu’ils ont reçu l’ordinateur qui leur sera prêté pour la durée de leur cours à Welland. Photos: courtoisie La Cité
Partagez
Tweetez
Envoyez

Publié 13/09/2025 par l-express.ca

La communauté de Welland et le Collège La Cité ont de quoi être fières. Une troisième cohorte du programme de Préposé aux services de soutien personnel vient d’être lancée directement en milieu de travail en collaboration avec le Foyer Richelieu.

«On a atteint un jalon exceptionnel», explique Hélène Grégoire, la directrice du campus torontois de La Cité. «Les inscriptions ont atteint un nombre record, avec une cohorte complète à la rentrée de douze étudiant.e.s motivé.e.s, prêts à faire une réelle différence dans leur communauté.»

Depuis son lancement, le programme connaît une popularité croissante, avec des inscriptions au maximum de sa capacité pour trois sessions consécutives.

Collège La Cité
La Paroisse Sacré-Cœur, où des laboratoires du Collège La Cité sont installés pendant le déménagement du Foyer Richelieu.

Soutien de la communauté

«Je suis fière d’avoir fait partie des étudiants de La Cité à Welland», s’enthousiasme Raymonde Fanfan, diplômée du programme de Préposé aux services de soutien personnel qui travaille aujourd’hui à la coordination de la classe vivante.

«La communauté francophone nous a beaucoup soutenus. Ce programme ne forme pas seulement des professionnels, il renforce aussi toute la communauté francophone de la région.»

Publicité

Cette cohorte record va contribuer à répondre aux besoins croissants en personnel qualifié dans ce secteur.

Collège La Cité
Le laboratoire emménagé dans la Paroisse Sacré-Cœur.

Des laboratoires à l’église Sacré-Coeur

«Le succès de cette rentrée repose sur la solidarité exemplaire de la communauté locale», renchérit Hélène Grégoire.

«Alors que le Foyer Richelieu entame un important déménagement, la Paroisse Sacré-Coeur de Welland s’est généreusement portée volontaire pour accueillir des laboratoires du programme.»

Grâce à cette collaboration, les étudiants poursuivront leur apprentissage entre les installations temporaires et des visites régulières au Foyer, vivant ainsi une expérience d’apprentissage flexible et ancrée dans la réalité du terrain.

«Cet excellent partenariat entre Le Foyer Richelieu, La Cité et la Paroisse Sacré-Coeur de Welland est définitivement une formule gagnante à 100%», selon Muriel Thibault-Gauthier, la présidente du CA du Foyer Richelieu.

Publicité

«Nous sommes en train de former des préposés pour les aînés francophones de la région du Niagara. Ces étudiants deviendront les rayons de soleil des gens du 3e âge dans un établissement de soins de longue durée. Ensemble, nous faisons toute la différence!»

Collège La Cité
Le Père Guy Bertin Fouda, de la Paroisse, a parlé aux étudiants.

Un accompagnement complet

Plusieurs partenaires se sont également mobilisés pour soutenir cette cohorte de futurs professionnels.

Le Fonds Classe vivante offre une aide financière précieuse pour couvrir les frais liés aux études, pour l’achat, notamment, d’un uniforme et de chaussures de travail, en plus de mettre à disposition des ordinateurs portables pour la durée de la formation, réduisant ainsi le fardeau financier du retour aux études.

Le programme de la Classe vivante est financé par le gouvernement de l’Ontario et dirigé par l’Institut de recherche sur le vieillissement Schlegel-UW (RIA), par l’intermédiaire des Centres d’apprentissage, de recherche et d’innovation (CARI) de l’Ontario, en partenariat avec l’Ontario Association of Adult and Continuing Education School Board Administrators (CESBA).

Un atelier en informatique offert en collaboration avec ABC Communautaire, centre de formation aux adultes francophones, permet également aux étudiants d’acquérir des compétences numériques essentielles pour exceller autant dans leurs études que dans leur future carrière.

Publicité

Le Conseil national des formations en santé (CNFS) continue pour sa part de faire rayonner le programme à l’échelle provinciale et nationale, attirant des talents prometteurs et contribuant à renforcer les effectifs dans un secteur crucial.

Une formation tournée vers l’avenir

Grâce à cette formation pratique, les finissants seront prêts à offrir des soins de qualité, tant en milieu institutionnel qu’à domicile.

Leur parcours à La Cité les prépare à devenir des acteurs clés du mieux-être dans leur communauté.

Auteur

Partagez
Tweetez
Envoyez

Ne manquez pas!

Publicité

Pour la meilleur expérience sur ce site, veuillez activer Javascript dans votre navigateur