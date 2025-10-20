Budget ici, mini-budget là: l’automne fiscal de l’Ontario

Ontario
Le ministre des Finances de l'Ontario, Peter Bethlenfalvy.
Partagez
Tweetez
Envoyez

Publié 20/10/2025 par Émilie Gougeon-Pelletier

Le gouvernement fédéral déposera son budget annuel à l’automne, plutôt qu’au printemps. Qu’adviendra-t-il du mini-budget, que le gouvernement ontarien dépose chaque année au même moment?

Le gouvernement de Mark Carney déposera le budget annuel le 4 novembre cette année, a-t-il annoncé récemment. Et il prévoit répéter chaque année cet exercice fiscal à l’automne, dorénavant, plutôt qu’au printemps.

S’inspirant du calendrier budgétaire britannique, le ministre des Finances, François-Philippe Champagne, a noté que cela permettrait aussi un meilleur alignement avec la saison de la construction, entre autres.

Pas d’impact pour l’instant

Le dépôt du budget annuel du Canada tombera donc désormais quasiment en même temps que celui du mini-budget de l’Ontario.

Le bureau du ministre des Finances Peter Bethlenfalvy a indiqué au Droit que ce chevauchement n’aura pas d’impact, «du moins, pour l’instant», puisque la province sait depuis quelques semaines que le budget fédéral serait déposé le 4 novembre.

Publicité

«L’Ontario continue d’avoir des échéances budgétaires clairement définies par la loi, et nous avons hâte de présenter l’Énoncé économique de l’automne au plus tard le 15 novembre 2025», nous a fait savoir le directeur des communications du ministre, Colin Blachar.

Planification financière

Habituellement présenté à l’automne, l’énoncé économique présente une mise à jour sur les finances de la province, l’économie et les plans et priorités budgétaires du gouvernement.

Le mini-budget comprend des prévisions économiques, des mises à jour des projections de dépenses et de recettes, ainsi que de nouvelles initiatives ou des modifications aux programmes et politiques existants.

Le PDG de la firme Canadian Centre for Economic Analysis (Cancea), Paul Smetanin, estime que «si Ottawa reporte définitivement le budget fédéral principal à l’automne, cela aura une incidence importante sur la planification financière de l’Ontario».

D’un côté, un budget fédéral déposé à l’automne plutôt qu’au printemps «facilitera probablement les prévisions et la préparation du budget du printemps de l’Ontario», grâce à des informations venues d’Ottawa plusieurs mois plus tôt que d’habitude, avance Paul Smetanin.

Publicité

Plus facile ou plus compliqué?

Mais d’un autre, «cela raccourcira également la période pendant laquelle l’énoncé économique d’automne de l’Ontario peut réagir aux mesures fédérales annoncées quelques jours auparavant», note l’expert.

En 2024, le gouvernement de Doug Ford a annoncé la création de la Banque de l’infrastructure de l’Ontario, proposant un financement à la hauteur de trois milliards de dollars, dans cet énoncé économique du 2 novembre.

Il avait aussi dévoilé de nouveaux détails sur son plan de libéralisation des ventes d’alcool en Ontario, ainsi qu’une nouvelle prolongation de la réduction de la taxe provinciale sur l’essence.

Le ministre Peter Bethlenfalvy n’a pas encore annoncé la date du dépôt de son énoncé économique d’automne.

À Queen’s Park, les élus ont fait leur rentrée parlementaire ce lundi 20 octobre.

Publicité

Auteurs

Partagez
Tweetez
Envoyez

Ne manquez pas!

Publicité

Pour la meilleur expérience sur ce site, veuillez activer Javascript dans votre navigateur