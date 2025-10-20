Budget ici, mini-budget là: l’automne fiscal de l’Ontario

Le gouvernement fédéral déposera son budget annuel à l’automne, plutôt qu’au printemps. Qu’adviendra-t-il du mini-budget, que le gouvernement ontarien dépose chaque année au même moment?

Le gouvernement de Mark Carney déposera le budget annuel le 4 novembre cette année, a-t-il annoncé récemment. Et il prévoit répéter chaque année cet exercice fiscal à l’automne, dorénavant, plutôt qu’au printemps.

S’inspirant du calendrier budgétaire britannique, le ministre des Finances, François-Philippe Champagne, a noté que cela permettrait aussi un meilleur alignement avec la saison de la construction, entre autres.

Pas d’impact pour l’instant

Le dépôt du budget annuel du Canada tombera donc désormais quasiment en même temps que celui du mini-budget de l’Ontario.

Le bureau du ministre des Finances Peter Bethlenfalvy a indiqué au Droit que ce chevauchement n’aura pas d’impact, «du moins, pour l’instant», puisque la province sait depuis quelques semaines que le budget fédéral serait déposé le 4 novembre.