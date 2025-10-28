Ford défend «la pub la plus réussie de l’histoire de l’Amérique du Nord»

Incorrigible, le premier ministre ontarien Doug Ford ne regrette pas du tout la campagne publicitaire lancée par son gouvernement la semaine dernière, même si elle a fait dérailler les négociations commerciales entre le Canada et le président américain Donald Trump.

«Notre intention était de diffuser le message, et ce fut la publicité la plus réussie de l’histoire de l’Amérique du Nord», a déclaré Doug Ford devant les journalistes à l’Assemblée législative de l’Ontario, ce lundi 27 octobre.

Celui-ci s’est attiré les foudres du président des États-Unis, Donald Trump, qui a suspendu les négociations commerciales avec le Canada et décidé qu’il imposera des droits de douane de 10% après avoir vu la publicité durant le premier match de la série mondiale de baseball, vendredi dernier.

La publicité, qui mettait en scène l’ancien président américain Ronald Reagan avertissant que les droits de douane mènent à des guerres commerciales et nuisent aux économies à long terme, a été diffusée sur les principaux marchés télévisuels américains.