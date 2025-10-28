Ford défend «la pub la plus réussie de l’histoire de l’Amérique du Nord»

Ronald Reagan, Ford
Dans une allocution à la radio, le 25 avril 1987, le président Ronald Reagan avait vanté les mérites du libre-échange commercial. Photo: capture d'écran Ronald Reagan Presidential Library
Publié 28/10/2025 par Émilie Gougeon-Pelletier

Incorrigible, le premier ministre ontarien Doug Ford ne regrette pas du tout la campagne publicitaire lancée par son gouvernement la semaine dernière, même si elle a fait dérailler les négociations commerciales entre le Canada et le président américain Donald Trump.

«Notre intention était de diffuser le message, et ce fut la publicité la plus réussie de l’histoire de l’Amérique du Nord», a déclaré Doug Ford devant les journalistes à l’Assemblée législative de l’Ontario, ce lundi 27 octobre.

Celui-ci s’est attiré les foudres du président des États-Unis, Donald Trump, qui a suspendu les négociations commerciales avec le Canada et décidé qu’il imposera des droits de douane de 10% après avoir vu la publicité durant le premier match de la série mondiale de baseball, vendredi dernier.

La publicité, qui mettait en scène l’ancien président américain Ronald Reagan avertissant que les droits de douane mènent à des guerres commerciales et nuisent aux économies à long terme, a été diffusée sur les principaux marchés télévisuels américains.

«Protéger l’Ontario»

Le premier ministre Ford, qui a retiré la publicité des ondes à la suite de la réaction du président Trump, a aussi dit qu’il ne s’excuserait jamais de défendre les emplois dans sa province.

«Nous avons suscité un dialogue qui n’existait pas aux États-Unis», a déclaré Doug Ford. Le message est très clair: le protectionnisme est inefficace, et c’est le message que nous transmettons au peuple américain.»

Doug Ford a insisté sur l’importance de protéger le secteur automobile de l’Ontario.

Ce secteur, soutenu par les gouvernements fédéral et provincial à coups de milliards de dollars, subit le poids des droits de douane.

Récemment, Stellantis a annoncé qu’elle déplaçait 3000 emplois de Brampton, en Ontario, vers les États-Unis, tandis que General Motors a annoncé qu’elle mettait fin à la production de fourgonnettes de livraison électriques dans la province.

tarifs, Le premier ministre de l'Ontario, Doug Ford.
Le premier ministre de l’Ontario, Doug Ford.

Carney était «près» de conclure un accord

Le premier ministre Mark Carney a indiqué de son côté que le Canada était «près» de conclure un accord commercial avec les États-Unis, mais que les publicités payées par le gouvernement de l’Ontario ont «tout changé».

Le premier ministre Carney a tenu ces propos lundi lors d’un point de presse à Kuala Lumpur, en Malaisie, en marge du sommet de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est.

Selon lui, des progrès «détaillés», «constructifs» et «approfondis» avaient été réalisés avec Washington concernant les secteurs névralgiques touchés par les droits de douane, dont l’acier, l’aluminium et l’énergie.

Mais il n’a pas explicitement blâmé ou critiqué Doug Ford.

«Ce n’était pas fini, mais on était près d’un accord», a-t-il noté. «Ensuite, il y [a eu] les publicités, et tout a changé, ou la position du gouvernement américain a changé. Ça, c’est évident. Ce n’est pas plus compliqué que ça.»

Ottawa était au courant

Questionné à savoir si le premier ministre de l’Ontario avait pris une mauvaise décision en finançant cette campagne publicitaire, Mark Carney a rappelé que c’est au gouvernement fédéral de mener les négociations avec Washington.

«Il a pris une décision. Une décision différente de la décision du gouvernement du Canada, qui est responsable de cette relation», a poursuivi le premier ministre en faisant référence à M. Ford.

Doug Ford a confirmé lundi qu’il avait montré la publicité au gouvernement fédéral avant qu’elle soit diffusée.

Le bureau du premier ministre ontarien a indiqué lundi que la portée de la campagne était estimée à un milliard d’«impressions», c’est-à-dire des moment où les internautes ont vu passer la publicité.

La province estime qu’elle aurait finalement réussi à atteindre jusqu’à 11,4 milliards d’impressions, grâce à l’attention qu’elle a reçue dans les médias et au sein de la population.

politique, Mark Carney
Mark Carney. Photo: Inès Lombardo, Francopresse

Pas de rencontre

La majorité des exportations canadiennes au sud de la frontière sont exemptes de droits de douane en raison de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique (ACEUM).

Lundi, lors d’une mêlée de presse à bord d’Air Force One, M. Trump a dit ne pas savoir quand les nouveaux droits de douane imposés au Canada entreront en vigueur.

Par ailleurs, même s’il passera lui aussi la semaine en Asie, M. Trump a écarté la possibilité de rencontrer M. Carney, tranchant qu’il ne rencontrera pas le premier ministre canadien avant «un bon bout de temps».

M. Carney, pour sa part, a confirmé ne pas avoir communiqué avec M. Trump depuis la rupture des discussions, jeudi dernier. Il a toutefois réitéré que le Canada est prêt à reprendre les négociations si les États-Unis le souhaitent.

Ronald Reagan libre-échangiste

La publicité payée par l’Ontario reprenait des extraits d’un discours en faveur du libre-échange prononcé par l’ancien président américain Ronald Reagan.

M. Trump soutient que cette publicité déforme la pensée de Ronald Reagan et vise à influencer une décision à venir de la Cour suprême des États-Unis sur la légalité des droits de douane.

Avec des informations de Sarah Ritchie, La Presse Canadienne

