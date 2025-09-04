En vidant le Crown Royal, Doug Ford a été «irresponsable»

Doug Ford, Crown Royal, alcool
Le premier ministre Doug Ford. Photo: X
Partagez
Tweetez
Envoyez

Publié 04/09/2025 par Émilie Gougeon-Pelletier

Le premier ministre ontarien Doug Ford a peut-être créé un moment viral en vidant une bouteille de Crown Royal en plein point de presse, mais certains croient qu’il aurait aussi compromis des emplois.

«Voilà ce que je pense de Crown Royal», s’insurgeait le premier ministre de l’Ontario, ce mardi 2 septembre, en vidant une bouteille de ce whisky canadien.

Ce geste visait à dénoncer le fabricant de spiritueux Diageo pour sa récente décision de fermer son usine d’embouteillage d’Amherstburg, dans le Sud-Ouest de l’Ontario, affectant quelque 200 travailleurs.

En qualifiant l’entreprise de «bête comme un sac de marteaux», Doug Ford a aussi invité la population à boycotter le Crown Royal.

Leadership

«Ce n’est pas du leadership», a déclaré la cheffe libérale Bonnie Crombie. «Si j’étais première ministre, je serais au téléphone avec Diageo tous les jours jusqu’à ce que nous sauvions l’usine Crown Royal d’Amherstburg», a-t-elle réagi.

Publicité

Contrairement à Bonnie Crombie, la cheffe-néo-démocrate Marit Stiles n’a pas désavoué le comportement du premier ministre en réagissant sur les réseaux sociaux. Elle a néanmoins demandé le retrait des bouteilles de Crown Royal des tablettes de la Régie des alcools de l’Ontario (LCBO).

«Crown Royal a abandonné les travailleurs ontariens, et tant qu’elle n’aura pas changé de cap, nous devons utiliser tous les outils à notre disposition et accentuer la pression», a indiqué la cheffe de l’opposition officielle.

Boycottage à la LCBO

Le bureau du premier ministre n’a pas fermé la porte à cette option, lorsque rejoint par Le Droit, le 2 septembre.

Doug Ford, Crown Royal, alcool
Sylvain Charlebois.

N’empêche, le boycottage de cette marque à la LCBO serait une «erreur», estime le directeur du laboratoire de sciences analytiques en agroalimentaire à l’Université Dalhousie et professeur invité à l’Université McGill, Sylvain Charlebois.

Les mouvements de boycottage ne devraient pas être menés par les gouvernements, mais bien par les citoyens, note-t-il, ajoutant que le geste qu’a posé Doug Ford est «dangereux».

Publicité

Sylvain Charlebois dit comprendre que le premier ministre ontarien ait pu être «offusqué» par la décision de l’entreprise Diageo, mais «la bouteille qu’il a vidée, elle a été fabriquée au Canada, et elle va continuer à être fabriquée au Canada», rappelle-t-il.

En fermant son usine ontarienne, Diageo a décidé de déplacer certaines opérations aux États-Unis, mais l’entreprise prévoit maintenir son importante présence de distillerie au Manitoba et au Québec.

La compagnie prévoit aussi conserver ses bureaux et entrepôts de la région du Grand Toronto, qui comptent plus de 100 employés.

«Monsieur Ford, ce qu’il a fait, c’est de compromettre ces emplois au Manitoba et au Québec. C’est irresponsable. Et maintenant, n’importe quel investisseur qui voit ça de l’extérieur doit se poser des questions», remarque l’expert.

Diageo au Canada

Selon les données de l’entreprise, plus de 300 millions $ canadiens de revenus annuels pour les restaurants et bars canadiens sont attribuables à la vente des produits Diageo, dont 125 millions $ qui proviennent spécifiquement de l’Ontario.

Publicité

La compagnie Diageo vend non seulement le whisky Crown Royal, mais aussi des produits alcoolisés populaires comme Smirnoff, Captain Morgan, Baileys, Don Julio et Guinness.

L’alcool américain a été retiré des tablettes de la LCBO il y a six mois. L’Ontario avait annoncé cette mesure en guise de riposte aux droits de douane imposés sur les produits canadiens par le président américain Donald Trump.

Le premier ministre Doug Ford a répété au cours de l’été que la mesure ne serait renversée que si l’administration Trump décide de mettre fin à la guerre commerciale avec le Canada.

Auteurs

Partagez
Tweetez
Envoyez

Ne manquez pas!

Publicité

Pour la meilleur expérience sur ce site, veuillez activer Javascript dans votre navigateur