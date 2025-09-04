En vidant le Crown Royal, Doug Ford a été «irresponsable»

Le premier ministre ontarien Doug Ford a peut-être créé un moment viral en vidant une bouteille de Crown Royal en plein point de presse, mais certains croient qu’il aurait aussi compromis des emplois.

«Voilà ce que je pense de Crown Royal», s’insurgeait le premier ministre de l’Ontario, ce mardi 2 septembre, en vidant une bouteille de ce whisky canadien.

Ce geste visait à dénoncer le fabricant de spiritueux Diageo pour sa récente décision de fermer son usine d’embouteillage d’Amherstburg, dans le Sud-Ouest de l’Ontario, affectant quelque 200 travailleurs.

En qualifiant l’entreprise de «bête comme un sac de marteaux», Doug Ford a aussi invité la population à boycotter le Crown Royal.

Leadership

«Ce n’est pas du leadership», a déclaré la cheffe libérale Bonnie Crombie. «Si j’étais première ministre, je serais au téléphone avec Diageo tous les jours jusqu’à ce que nous sauvions l’usine Crown Royal d’Amherstburg», a-t-elle réagi.