Éviction des locataires: le gouvernement Ford recule

Le gouvernement ontarien recule sur son projet controversé visant à autoriser les propriétaires à expulser leurs locataires lors de l’expiration du bail.

Le tollé suscité au cours du week-end par les locataires et les experts en logement ont eu raison de l’une des mesures prévues par le ministre des Affaires municipales et du Logement, Rob Flack, dans son projet de loi omnibus, déposé jeudi dernier.

«Les résidents s’attendent à la stabilité et à la prévisibilité du marché locatif ontarien, et ce n’est pas le moment d’envisager des changements à ce système», a déclaré Rob Flack sur X, dimanche après-midi.

«Par conséquent, nous avons décidé de ne pas entreprendre de consultations sur d’éventuelles modifications aux baux mensuels», a-t-il ajouté.

Recherche de flexibilité

La proposition controversée était d’explorer «d’autres options applicables à l’expiration du bail qui pourraient permettre au locateur de choisir son locataire et la durée de la location».