Logement et municipalités: plusieurs changements à venir en Ontario

Le gouvernement Ford veut éliminer des mesures environnementales, régler plus rapidement les litiges entre les locataires et les proprios et interdire aux municipalités de créer des pistes cyclables qui empiètent sur les voies réservées aux voitures.

Des changements majeurs, comme une réforme des redevances en aménagement et du Code du bâtiment de l’Ontario, sont à prévoir en logement et dans les municipalités de l’Ontario.

Le ministre des Affaires municipales et du Logement, Rob Flack, a déposé un projet de loi visant à «lutter contre les retards et construire plus rapidement», jeudi, qui propose d’importantes mesures, notamment au niveau environnemental, mais aussi dans la Commission de la location immobilière (CLI) et dans la conception des routes.

Environnement

Dans son projet de loi, le ministre Flack propose de supprimer la nécessité d’un rapport sur l’état des sites «lorsque le risque de contamination est faible, tel que déterminé par un expert».

Quand un promoteur veut utiliser un nouveau terrain pour construire un bâtiment, il doit envoyer un tel rapport à la province pour l’informer de l’état environnemental de la propriété.