La Cour supérieure rejette le démantèlement des pistes cyclables à Toronto

Elle a souligné que «les pistes cyclables assurent la sécurité de milliers de personnes. Tout le monde devrait pouvoir se déplacer en toute sécurité pour se rendre au travail, à l’école ou dans la ville. Depuis 2023, 78 cyclistes ont été tués ou gravement blessés dans des accidents de la route.»

En réponse aux arguments du premier ministre Doug Ford, qui estime que ce sont les pistes cyclables qui engendrent les embouteillages automobiles, Olivia Chow a déclaré: «chaque cycliste représente une voiture en moins sur la route».

«Nous nous attaquons également aux causes profondes de la congestion en embauchant 100 agents de circulation, en accélérant les travaux de construction grâce à l’augmentation des frais de fermeture des voies et en améliorant les métros, les tramways et les bus, afin d’encourager davantage de personnes à utiliser les transports en commun.»

Frais d’avocats pour la Province

Dans son jugement, le juge a également sommé la Province de régler les frais juridiques des requérants s’élevant à 200 000 $.

À la fin du rassemblement, Michael Longfield a invité les cyclistes à manifester avec une pointe d’humour: «Les pistes cyclables ne créent pas les embouteillages. Mais aujourd’hui, nous allons peut-être engendrer un peu d’embouteillage, car nous n’emprunterons pas la piste cyclable [sur l’avenue University], nous roulerons sur toute l’avenue pour aller à Queen’s Park.»