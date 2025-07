La majorité des Torontois contre le démantèlement des pistes cyclables

Le sondage EKOS, réalisé du 19 au 27 juin 2025, a une marge d’erreur de 3,4 points de pourcentage, 19 fois sur 20.

Concernant la congestion automobile, seulement 34% des personnes interrogées imputent les problèmes d’embouteillages à Toronto aux «pistes cyclables ou d’autres utilisations de la chaussée, comme les terrasses CaféTO et le stationnement».

Les causes des encombrements seraient plutôt les travaux excessifs et une mauvaise gestion (74%), l’excès de voitures et de camions sur les routes (57%), le manque du contrôle de la circulation (48 %) et le manque de transports en commun (46%).

Équilibre recherché

Les rues ne devraient pas être considérées comme des voies de circulation réservées en priorité aux voitures et au stationnement, estiment 62% des Torontoises et Torontois interrogés. Les rues principales de la ville devraient plutôt offrir un équilibre à tous les usagers de la route, y compris aux piétons et aux cyclistes.

Un Torontois sur cinq (21%) interrogé pour le sondage déclare avoir fait du vélo au moins une fois par semaine au cours des derniers mois (à la belle saison donc), et 18% des personnes interrogées ont indiqué utiliser habituellement des bicyclettes ou des vélos électriques pour leurs déplacements quotidiens ou autres.