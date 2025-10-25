Le fédéral construira ses premiers logements modulaires à Downsview

Cela s’apparente à un projet cobaye! Le gouvernement fédéral a jeté son dévolu sur le quartier Downsview, au nord de Toronto, afin de mener son projet pilote de son tout nouveau programme de logements modulaires censé absorber de manière rapide et innovante la crise du logement que connait le pays.

«Le Canada n’a pas assez de logements parce que nous ne bâtissons pas assez et pas assez vite», avait déclaré en septembre dernier le premier ministre canadien, Mark Carney lors du lancement de Maisons Canada. Ce nouvel organisme fédéral a pour ambition de construire des logements abordables à grande échelle, et ce à travers tout le pays.

Toronto comme laboratoire urbain

Quoi de plus logique donc que de choisir Toronto, une ville qui illustre à elle seule l’ampleur de la crise du logement que traverse le pays, pour lancer ou plutôt pour expérimenter les premiers projets chapeautés par ce nouvel organisme et consistant à transformer des terrains publics en projets résidentiels?

«Bien que la Ville soit propriétaire de certains terrains situés dans le périmètre du Plan secondaire de Downsview, la majorité des terrains appartiennent à des sociétés d’État fédérales, soit la Société immobilière du Canada et Northcrest Developments (filiale du Régime de pensions du secteur public)», explique Sarah Phipps, directrice du projet Mise à jour de Downsview, au Service de l’urbanisme de la Ville.

«L’annonce récente du financement fédéral concerne le soutien aux infrastructures pour la construction de logements sur les terrains appartenant à la Société immobilière du Canada.»