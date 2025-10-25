Le fédéral construira ses premiers logements modulaires à Downsview

Parc Downsview
Vue aérienne du Sud du parc Downsview, Le développement fédéral sera situé au Nord. Photo: Parc Downsview
Publié 25/10/2025 par Soufiane Chakkouche

Cela s’apparente à un projet cobaye! Le gouvernement fédéral a jeté son dévolu sur le quartier Downsview, au nord de Toronto, afin de mener son projet pilote de son tout nouveau programme de logements modulaires censé absorber de manière rapide et innovante la crise du logement que connait le pays.

«Le Canada n’a pas assez de logements parce que nous ne bâtissons pas assez et pas assez vite», avait déclaré en septembre dernier le premier ministre canadien, Mark Carney lors du lancement de Maisons Canada. Ce nouvel organisme fédéral a pour ambition de construire des logements abordables à grande échelle, et ce à travers tout le pays.

Parc Downsview
Vue du parc Downsview depuis la colline. Photo: Charles-Antoine Rouyer, l-express.ca

Toronto comme laboratoire urbain

Quoi de plus logique donc que de choisir Toronto, une ville qui illustre à elle seule l’ampleur de la crise du logement que traverse le pays, pour lancer ou plutôt pour expérimenter les premiers projets chapeautés par ce nouvel organisme et consistant à transformer des terrains publics en projets résidentiels?

«Bien que la Ville soit propriétaire de certains terrains situés dans le périmètre du Plan secondaire de Downsview, la majorité des terrains appartiennent à des sociétés d’État fédérales, soit la Société immobilière du Canada et Northcrest Developments (filiale du Régime de pensions du secteur public)», explique Sarah Phipps, directrice du projet Mise à jour de Downsview, au Service de l’urbanisme de la Ville.

«L’annonce récente du financement fédéral concerne le soutien aux infrastructures pour la construction de logements sur les terrains appartenant à la Société immobilière du Canada.»

maisons canada, logements
Le continuum de l’itinérance au logement permanent, selon Maisons Canada.

1700 unités construites à terme

De son côté, l’entité fédérale canadienne chargée de superviser et de coordonner les politiques du gouvernement en matière d’habitat, à savoir Logement, infrastructures et collectivités Canada (LICC), met l’accent sur le caractère rapide et efficace de ce projet pilote:

«Le gouvernement fédéral, par l’intermédiaire de Maisons Canada, a priorisé une portion du terrain d’Arbo Downsview pour une approche de construction directe, laquelle fera appel à des éléments préfabriqués en usine ou à des méthodes modernes de construction afin d’accélérer la production de logements abordables à Toronto», souligne à l-express.ca la communication de la commission.

logements
Le projet Arbo à l’intersection de Keele et Sheppard Ouest à Toronto, en face du parc Downsview.

Une partie du foncier de cette première phase sera consacrée à la construction de 540 logements modulaires comprenant des studios et des logements d’une, deux ou trois chambres. Au moins 40 % d’entre eux seront mis à disposition à des loyers inférieurs au marché, d’après les responsables de LICC.

Par ailleurs, ces unités s’inscrivent dans les 1 700 logements prévus par la Société immobilière du Canada pour la première phase de ce projet.

Parallèlement, Maisons Canada a d’ores et déjà ouvert un processus de demande de qualifications dans le but de déterminer l’investissement final du gouvernement fédéral, fait savoir la commission.

La clé dans les égouts

Pour le moment, les déclarations officielles de la mairesse de Toronto, Olivia Chow, font état d’un financement de la Ville atteignant les 425 millions $ contre 280 millions $ provenant du gouvernement fédéral. Ces sommes serviraient à agrandir le réseau d’égouts Black Creek de la région, qui est proche de la saturation.

maisons canada, logements
La mairesse de Toronto, Olivia Chow, et Ana Bailão, PDG de Maisons Canada, ex-conseillère municipale et ex-candidate à la mairie de Toronto.

«Il s’agit d’un projet clé pour la mairesse, car, en investissant 425 millions $ dans les infrastructures du collecteur d’égout de Black Creek. Cela permettra de débloquer 63 000 nouveaux logements à Downsview, de protéger la qualité de l’eau et de créer des milliers d’emplois», fait savoir Braman Thillainathan, secrétaire de presse auprès de la mairesse.

«De plus, ce projet augmentera enfin la capacité du réseau, protégeant ainsi les habitations, les écoles et les petites entreprises contre les impacts des événements météorologiques extrêmes», ajoute-t-il.

Toutefois, ces chiffres semblent dérisoires au regard du déficit en logement à l’échelle du pays. En effet, la Société canadienne d’hypothèques et de logement (SCHL) estime qu’il faudrait construire près de 3,5 millions de logements supplémentaires au Canada d’ici 2030 pour que les prix retrouvent un niveau d’abordabilité comparable à celui de 2004.

Auteurs

