Le parc Downsview: le «Central Park» écolo de Toronto?

Le parc Downsview, aménagé sur l’ancienne base militaire au Nord de la 401 et à l’Est de la 400, a intégré réhabilitation écologique de la terre et gestion naturelle de l’eau. Ses activités éducatives et communautaires et une future ferme urbaine s’efforcent de prolonger cette vitrine de l’écologie urbaine durable.

À l’image de Central Park à New York, aménagé de toute pièce, le parc Downsview a poussé sur des friches industrielles.

Les beaux jours de cette fin d’été sont l’occasion d’aller découvrir ou redécouvrir ce premier parc fédéral urbain au Canada.

Point culminant entre les rivières Humber et Don

Le site est un point culminant à Toronto, entre les bassins versants de la rivière Humber à l’Ouest et de la rivière Don à l’Est. Il réserve ainsi des vues imprenables.

Mais il joue aussi un rôle déterminant pour gérer les eaux de pluie et les risques d’inondation. Rappelons qu’au passage de l’ouragan Hazel en octobre 1954, les eaux gonflées de la rivière Humber avaient entraîné des inondations en aval qui avaient coûté la vie à 81 habitants.