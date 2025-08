Le nouveau parc de l’embouchure de la rivière Don est ouvert

Les trois paliers gouvernementaux

«Aujourd’hui est un jour historique pour les Torontois avec l’ouverture du parc Biidaasige, le plus grand parc depuis une génération», a déclaré la mairesse de Toronto, Olivia Chow, lors de l’inauguration le 18 juillet.

La mairesse a précisé que Waterfront Toronto, un partenariat tripartite entre les gouvernements fédéral, provincial et municipal, investira au total 2,4 milliards $ (1,4 milliards $ pour la nouvelle embouchure de la rivière et 975 millions $ pour les infrastructures de l’île.)

Selon George Zegarac, président-directeur général de Waterfront Toronto «l’ouverture du parc Biidaasige témoigne du succès retentissant de deux décennies de partenariat entre trois gouvernements. Ce parc est un élément essentiel de l’infrastructure de protection contre les inondations qui a permis de donner au grand public plus d’accès au bord de l’eau.»

Participation des Premières Nations

La cheffe Ogiima Kwe Claire Sault des Mississaugas de la Credit a souligné l’importance du partenariat avec les Premières nations locales qui ont contribué à l’aménagement du parc et donné son nom au parc et à l’île. «Ce projet reflète un engagement commun à restaurer les espaces naturels tout en reconnaissant le lien profond et vivant qui unit la Première Nation Mississaugas of the Credit à ce territoire.»

Les Premières Nations ont ainsi choisi certaines essences plantées dans le parc, telles que le tabac sacré, l’armoise blanche, le sumac vinaigrier, le cerisier noir, l’herbe douce et le millepertuis.