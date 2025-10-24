Fin des fourgonnettes électriques de GM: Ottawa et Toronto pris de court

Les gouvernements fédéral et provincial tentent de réparer les meubles après la chute d’une nouvelle tuile dans la construction automobile en Ontario, mardi.

La compagnie General Motors (GM) a annoncé qu’elle renonçait à la production de sa fourgonnette de livraison électrique BrightDrop à son usine d’Ingersoll, en Ontario.

L’entreprise affirme que cette décision est liée à la faible demande pour le produit et qu’il ne sera pas déplacé ailleurs.

GM a interrompu la production de cette usine d’assemblage en avril, mais la reprise était prévue en novembre avec un seul quart de travail.

Avant cette suspension, l’usine comptait environ 1200 travailleurs syndiqués.