L’Ontario veut faire de Niagara Falls le Las Vegas du Nord

Le premier ministre Doug Ford était à Niagara Falls, ce 14 décembre, pour dévoiler son plan de transformer la région touristique avec de nouveaux casinos «de calibre mondial» et plus d’attractions.

La région du Niagara attire actuellement 13 millions de visiteurs annuels, et la durée moyenne de leur séjour est de 1,7 jour, selon le ministère du Tourisme, de la Culture et des Jeux.

«Nous voulons doubler le nombre de visiteurs qui viennent à Niagara chaque année, et doubler la durée de leur séjour», a déclaré le premier ministre ontarien Doug Ford.

Présentée lundi, la stratégie «Destination Niagara» vise à «exploiter pleinement le potentiel de la région du Niagara» en attirant jusqu’à 25 millions de visiteurs par année et en ajoutant 3 milliards $ au PIB annuel de la province.

Méga-casino

Il faut penser à Las Vegas et à ses méga-casinos rattachés à des hôtels et aux attractions environnantes pour comprendre la vision de Doug Ford.