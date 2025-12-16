L’Ontario veut faire de Niagara Falls le Las Vegas du Nord

Le casino de l'hôtel Fallsview à Niagara Falls.
L'actuel hôtel Fallsview et son casino, près des chutes du Niagara. Photo: fallsviewcasinoresort.com
Publié 16/12/2025 par Émilie Gougeon-Pelletier

Le premier ministre Doug Ford était à Niagara Falls, ce 14 décembre, pour dévoiler son plan de transformer la région touristique avec de nouveaux casinos «de calibre mondial» et plus d’attractions.

La région du Niagara attire actuellement 13 millions de visiteurs annuels, et la durée moyenne de leur séjour est de 1,7 jour, selon le ministère du Tourisme, de la Culture et des Jeux.

«Nous voulons doubler le nombre de visiteurs qui viennent à Niagara chaque année, et doubler la durée de leur séjour», a déclaré le premier ministre ontarien Doug Ford.

Présentée lundi, la stratégie «Destination Niagara» vise à «exploiter pleinement le potentiel de la région du Niagara» en attirant jusqu’à 25 millions de visiteurs par année et en ajoutant 3 milliards $ au PIB annuel de la province.

Las Vegas
La salle de poker du casino de l’hôtel Aria, à Las Vegas. Photo: Nathalie Prézeau, archives l-express.ca

Méga-casino

Il faut penser à Las Vegas et à ses méga-casinos rattachés à des hôtels et aux attractions environnantes pour comprendre la vision de Doug Ford.

«L’une des options à l’étude consiste à élargir le marché des jeux de hasard en développant plusieurs nouveaux casinos de classe mondiale. Un plus grand choix renforcerait d’ailleurs la réputation de Niagara en tant que destination incontournable de classe mondiale, rivalisant avec d’autres destinations à travers le monde», peut-on lire dans le document qui présente la stratégie de la province.

Doug Ford entend cibler spécifiquement les grandes entreprises de jeux de hasard américaines.

«À tous les grands casinos de Las Vegas, nous sommes sérieux», a-t-il lancé. «Venez et soumettez une proposition. Expliquez-nous comment vous comptez construire un hôtel à un milliard de dollars avec des attractions, des cinémas et des spectacles. C’est ce que nous recherchons.»

Las Vegas
La fontaine de l’hôtel Bellagio à Las Vegas. L’hôtel Paris en face. Photo: Nathalie Prézeau, archives l-express.ca
Le London Eye, la grande roue sur le bord de la Tamise à Londres
Le London Eye, la grande roue sur le bord de la Tamise à Londres. Photo: londoneye.com

Nouvelles expériences

Le plan propose aussi d’accroître l’attrait touristique de la ville, offrir de nouvelles expériences gastronomiques et viticoles et valoriser la culture locale.

La commission des Parcs du Niagara, une agence de la Couronne, prévoit déjà lancer quelques appels d’offres pour identifier des partenariats avec le secteur privé.

Cela comprend l’installation d’une grande roue, comme celles que l’on connaît comme des emblèmes à Londres et à Las Vegas.

On parle aussi du réaménagement de la centrale énergétique historique d’Ontario Power Generation afin d’en faire une expérience pour les visiteurs, ainsi que la revitalisation de la marina des parcs du Niagara.

La centrale électrique historique Sir Adam Beck à Niagara Falls.
La centrale électrique historique Sir Adam Beck à Niagara Falls. Photo: OPG

Le développement des infrastructures de transports jouera aussi un rôle dans la stratégie de la province, y compris les autoroutes, les services ferroviaires et aériens.

On ignore toutefois à quel moment ces investissements seront réalisés, et si la province participera financièrement aux projets qui seront éventuellement sélectionnés.

