Un documentaire sur Cinéfranco… et nos défis culturels à Toronto

Pourquoi ne pas consacrer un documentaire à l’accessibilité du cinéma en français et, plus largement, à celle de la culture francophone en milieu minoritaire?

C’est la réflexion qui a inspiré Un festival en héritage, un documentaire de 25 minutes sur le festival torontois Cinéfranco, réalisé et produit par Hadley Foucher.

Dévoilé en juin, le film s’inscrit dans 50 ans de fierté! Ensemble pour demain, l’initiative de la lieutenante-gouverneure de l’Ontario, Edith Dumont, pour le 50e anniversaire du drapeau franco-ontarien. L’entreprise a aussi impliqué l’Alliance culturelle de l’Ontario, le Conseil des arts de l’Ontario et TFO.

La parole aux nouveaux arrivants

«Quand j’ai écrit ce documentaire, je voulais donner la parole aux nouveaux arrivants, souvent confrontés à des défis d’accès à la culture et au cinéma en français», explique Hadley Foucher à l-express.ca.