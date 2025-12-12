CHOQ FM, Mosaïque Interculturelle et Bernard Grandmaître honorés par Impact ON

La Coopérative radiophonique de Toronto, Mosaïque Interculturelle et feu Bernard Grandmaître ont reçu les prix d’excellence collective Desjardins 2025 à la soirée de fin d’année d’Impact ON ce 9 décembre. L’événement, auquel ont participé quelques dizaines de personnes, avait lieu au Centre pour l’innovation sociale, dans le centre-ville de Toronto.

C’est l’occasion de «célébrer ces efforts collectifs, de reconnaître ces personnes et ces organisations qui font vivre ce mouvement et de partager un moment de fierté commune», a déclaré le directeur général Félix Corriveau, qui a pris la tête de la société à but non lucratif au mois d’août.

«Vous êtes une source d’inspiration et un moteur pour notre écosystème», a-t-il déclaré, en félicitant les lauréats, à qui Martine Nolin-Simard, membre du conseil d’administration de la Caisse Desjardins Ontario, a ensuite remis les prix.

La Coopérative radiophonique récompensée

Et cette année, le prix d’excellence collective institutionnel, qui «célèbre le leadership, l’engagement et l’impact durable d’une organisation au sein de sa communauté» a été remis à la Coopérative radiophonique de Toronto.

« Nous avons choisi de reconnaître une organisation qui, depuis plus de 30 ans, mobilise bénévoles et professionnels autour d’une mission claire, et transforme la vitalité culturelle et sociale de sa communauté», a déclaré Mme Nolin-Simard.