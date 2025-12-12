CHOQ FM, Mosaïque Interculturelle et Bernard Grandmaître honorés par Impact ON

Prix d'excellence collective Desjardins

Impact ON
Remise des trois prix d'excellence Desjardins 2025 par Impact ON. De g. à d.: Martine Nolin-Simard, de Desjardins; Gabriel Osson au nom de Nicole Baptiste, de Mosaïque Interculturelle; Serge Paul; Guillaume Lorin et Magda Jedrzejczak, de la Coopérative radiophonique de Toronto; Félix Corriveau et Joel Santos, d'Impact ON. Photos: Jessica Chen, l-express.ca
Publié 12/12/2025 par Jessica Chen

La Coopérative radiophonique de Toronto, Mosaïque Interculturelle et feu Bernard Grandmaître ont reçu les prix d’excellence collective Desjardins 2025 à la soirée de fin d’année d’Impact ON ce 9 décembre. L’événement, auquel ont participé quelques dizaines de personnes, avait lieu au Centre pour l’innovation sociale, dans le centre-ville de Toronto.

C’est l’occasion de «célébrer ces efforts collectifs, de reconnaître ces personnes et ces organisations qui font vivre ce mouvement et de partager un moment de fierté commune», a déclaré le directeur général Félix Corriveau, qui a pris la tête de la société à but non lucratif au mois d’août.

«Vous êtes une source d’inspiration et un moteur pour notre écosystème», a-t-il déclaré, en félicitant les lauréats, à qui Martine Nolin-Simard, membre du conseil d’administration de la Caisse Desjardins Ontario, a ensuite remis les prix.

Impact ON
Au cocktail de fin d’année d’Impact ON, au Centre pour l’Innovation sociale à Toronto.

La Coopérative radiophonique récompensée

Et cette année, le prix d’excellence collective institutionnel, qui «célèbre le leadership, l’engagement et l’impact durable d’une organisation au sein de sa communauté» a été remis à la Coopérative radiophonique de Toronto.

« Nous avons choisi de reconnaître une organisation qui, depuis plus de 30 ans, mobilise bénévoles et professionnels autour d’une mission claire, et transforme la vitalité culturelle et sociale de sa communauté», a déclaré Mme Nolin-Simard.

«Avec des ressources limitées, elle innove constamment, déploie une programmation inspirante, soutient des partenaires et valorise des talents souvent sous-représentés.»

Impact ON
Guillaume Lorin, de la Coop radio, Martine Nolin-Simard, de Desjardins.

Fondée en 1991, la coopérative gère CHOQ FM 105.1, en ondes depuis 2006, ainsi que le site internet grandtoronto.ca, en ligne depuis 2007.

«Ce genre de reconnaissance fait partie des consécrations qu’on espère et qu’on attend, même si on ne vit pas pour ça», a confié à l-express.ca le directeur général de la radio, Guillaume Lorin.

«Cela a été une longue lutte pour exister depuis les années 80, où l’idée était d’avoir un média francophone communautaire qui représente les différentes communautés socioculturelles de la région», raconte-t-il.

«La lutte a évolué, et aujourd’hui, au-delà des ondes, on est présent sur le web, on développe des contenus balados et vidéos, mais la mission reste la même.»

«Les communautés francophones locales sont extrêmement diverses, mal structurées, et ne sont pas géographiquement cohérentes dans la ville et dans le Grand Toronto. À nous de les rassembler, de les faire connaître, de faire en sorte que tous ces accents, toutes ces cultures qui la composent, soient bien représentés sur nos médias et en particulier en ondes.»

L’organisation, qui compte plus de 40 bénévoles actifs selon son directeur, ne fonctionne pas sans défis. «On n’a pas de subvention pérenne ou de subvention de fonctionnement», souligne Guillaume Lorin. «On travaille avec des projets et de la publicité, mais cette année, le contexte socio-économique est un peu plus tendu.»

«On souhaite que les pouvoirs publics prennent conscience de notre rôle déterminant pour la culture francophone et l’avenir.»

Impact ON
Gabriel Osson, Martine Nolin-Simard, Félix Corriveau.

Nicole Baptiste et sa Mosaïque

Le prix d’excellence collective individuelle a récompensé cette année Nicole Baptiste, présidente-fondatrice de Mosaïque Interculturelle, qui «s’engage depuis sept ans dans la promotion des auteur(e)s, des arts et de la culture afro-canadiens en Ontario», a souligné Martine Nolin-Simard.

Nicole Baptiste, Mosaïque interculturelle
Nicole Baptiste. Photo: LinkedIn

«Avec une petite équipe et des ressources limitées mais animée d’une détermination inébranlable, elle a créé, structuré et fait grandir des initiatives majeures», affirme Mme Nolin-Simard, «notamment le Salon du livre afro-canadien de l’Ontario, devenu un rendez-vous incontournable pour les créateurs et créatrices et le public, ainsi qu’un Salon des arts visuels afro-canadiens, aujourd’hui en plein essor.»

Nicole Baptiste n’ayant pas pu se déplacer depuis Ottawa pour le recevoir, c’est son ami et membre de l’organisme à but non lucratif, Gabriel Osson, qui l’a reçu en son nom.

«C’est une organisation extraordinaire qui met en avant les auteurs afro-canadiens de partout à travers le pays», souligne M. Osson, lui-même auteur.

«Quand Mosaïque interculturelle va en Afrique, en Europe ou encore au Salon des livres de Montréal, ils nous représentent tous», se félicite-t-il.

L’organisation sera d’ailleurs présente lors du Salon des livres de Toronto, au mois de février.

Bernard Grandmaître
L’ancien ministre Bernard Grandmaître. Photo: rogers.com

Feu Bernard Grandmaître

Le prix Alphonse Desjardins, qui «honore une contribution exceptionnelle et durable au mouvement coopératif et à l’entreprenariat social», a, cette année, et par décision unanime du jury, reconnu l’«engagement indéniable» de Bernard Grandmaître.

Il a «consacré sa vie au service de la communauté francophone en Ontario», ayant occupé plusieurs postes ministériels, et ayant joué «un rôle majeur dans l’adoption de la Loi sur les services en français en 1986», salue Martine Nolin-Simard.

Bernard Grandmaître s’est éteint le 28 octobre, à l’âge de 92 ans, à Ottawa. «Mais son impact, lui, demeure bien vivant.»

