Le bâtisseur franco-ontarien Bernard Grandmaître est décédé

L’ancien ministre Bernard Grandmaître, figure franco-ontarienne majeure, est décédé ce mardi 28 octobre à l’âge de 92 ans.

Né en 1933 à Vanier, enseignant de formation et homme politique respecté, il s’est d’abord illustré comme maire de Vanier de 1977 à 1984, période durant laquelle il a favorisé la reconnaissance du caractère francophone de la ville.

Il a ensuite fait le saut en politique provinciale sous la bannière libérale en étant élu député d’Ottawa-Est (renommé Ottawa-Vanier en 1999). Pendant ses 15 années à Queen’s Park, il a été ministre des Affaires municipales, puis du Revenu, tout en conservant pendant toutes ces années le poste de ministre délégué aux Affaires francophones.

Durant sa longue carrière en politique, Bernard Grandmaître a été de toutes les luttes pour l’épanouissement de la langue française en Ontario.

Bâtisseur de l’Ontario français

Il est surtout connu pour avoir fait adopter la Loi sur les services en français en 1986, garantissant l’accès aux services gouvernementaux en français dans plusieurs régions de l’Ontario — une avancée majeure pour les droits linguistiques.