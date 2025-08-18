Nouveau directeur général chez Impact ON

L’ex-journaliste Félix Corriveau vient d’être choisi comme directeur général d’Impact ON, pour remplacer Julien Geremie.

«Cette nomination dans un contexte de tensions commerciales survient alors que l’organisation entend redoubler d’efforts pour que les entreprises à mission sociale et les coopératives jouent pleinement leur rôle dans la relance économique pour créer une économie plus inclusive», indique le conseil d’administration présidé par Christina Clark.

«Il est plus que jamais primordial de mettre de l’avant un modèle d’affaires qui allie performance économique et impact social», dit-elle.

Du journalisme à la finance

Avant de se joindre à Impact ON, Félix Corriveau a travaillé pendant près de 15 ans comme journaliste, notamment pour Radio-Canada.

Il a ensuite œuvré comme conseiller politique avant de s’orienter en finance, où il a travaillé dans le domaine des investissements en infrastructure.