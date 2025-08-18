Nouveau directeur général chez Impact ON

Impact ON
Félix Corriveau, nouveau DG d'Impact ON.
Partagez
Tweetez
Envoyez

Publié 18/08/2025 par l-express.ca

L’ex-journaliste Félix Corriveau vient d’être choisi comme directeur général d’Impact ON, pour remplacer Julien Geremie.

«Cette nomination dans un contexte de tensions commerciales survient alors que l’organisation entend redoubler d’efforts pour que les entreprises à mission sociale et les coopératives jouent pleinement leur rôle dans la relance économique pour créer une économie plus inclusive», indique le conseil d’administration présidé par Christina Clark.

«Il est plus que jamais primordial de mettre de l’avant un modèle d’affaires qui allie performance économique et impact social», dit-elle.

Du journalisme à la finance

Avant de se joindre à Impact ON, Félix Corriveau a travaillé pendant près de 15 ans comme journaliste, notamment pour Radio-Canada.

Il a ensuite œuvré comme conseiller politique avant de s’orienter en finance, où il a travaillé dans le domaine des investissements en infrastructure.

Publicité

Il cumule aussi des antécédents dans la représentation des municipalités canadiennes au niveau fédéral.

Il a fondé son cabinet de services-conseils spécialisé en positionnement stratégique et développement d’affaires.

«L’acuité politique de Félix, son expertise en communication, en finance et création de partenariats va guider l’organisation vers une croissance durable, au service des entreprises d’impact qui transforment l’économie canadienne», a ajouté la présidente.

Renforcer les communautés

Félix Corriveau affirme que «le modèle d’affaires mis de l’avant par Impact ON est un antidote contre notre vulnérabilité économique».

Selon lui, «investir dans l’économie sociale et dans les coopératives, créer de bons emplois, renforce l’autonomie des communautés, préserve notre environnement et nous protège contre les tensions commerciales internationales.»

Publicité

Impact ON, qui a fêté l’an dernier son 60e anniversaire, appuie les entreprises «à impact social», telles que les coopératives, dans leur démarrage, croissance et financement. Jusqu’en 2023, l’organisation était connue sous le nom de Conseil de la coopération de l’Ontario (CCO).

Auteur

Partagez
Tweetez
Envoyez

Ne manquez pas!

Publicité

Pour la meilleur expérience sur ce site, veuillez activer Javascript dans votre navigateur