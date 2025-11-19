Le public au rendez-vous pour Cinéfranco

Les responsable du festival torontois Cinéfranco estiment que sa 28e édition, qui a pris fin ce dimanche 16 novembre, a connu «un succès retentissant, marqué par une hausse d’assistance et plusieurs séances à guichets fermés au Cinéma Carlton».

La fondatrice et directrice Marcelle Lean rapporte que l’ouverture avec le film Et maintenant?, du réalisateur franco-ontarien Jocelyn Forgues, a attiré une foule enthousiaste, tout comme le film de clôture On sera heureux, présenté par sa réalisatrice Léa Pool, «dont la sensibilité et la profondeur ont ému le public».

Cinéfranco continue d’attirer des spectateurs de tous horizons: francophones, francophiles et curieux de cinéma du monde.

Parmi les moments forts:

L’amour c’est surcoté, présenté en grande première canadienne, a réuni une foule de jeunes spectateurs, vibrants et engagés, confirmant un pont précieux avec le jeune public.

L’Avenue de l’avenir, du maître Cédric Klapisch, a affiché complet en un temps record, témoignant de l’attrait toujours renouvelé pour le cinéma d’auteur français.