Le public au rendez-vous pour Cinéfranco

La réalisatrice Léa Pool et la fondatrice et directrice de Cinéfranco, Marcelle Lean.
Publié 19/11/2025 par l-express.ca

Les responsable du festival torontois Cinéfranco estiment que sa 28e édition, qui a pris fin ce dimanche 16 novembre, a connu «un succès retentissant, marqué par une hausse d’assistance et plusieurs séances à guichets fermés au Cinéma Carlton».

La fondatrice et directrice Marcelle Lean rapporte que l’ouverture avec le film Et maintenant?, du réalisateur franco-ontarien Jocelyn Forgues, a attiré une foule enthousiaste, tout comme le film de clôture On sera heureux, présenté par sa réalisatrice Léa Pool, «dont la sensibilité et la profondeur ont ému le public».

Cinéfranco
Le réalisateur Jocelyn Forgues.

Cinéfranco continue d’attirer des spectateurs de tous horizons: francophones, francophiles et curieux de cinéma du monde.

Parmi les moments forts:

L’amour c’est surcoté, présenté en grande première canadienne, a réuni une foule de jeunes spectateurs, vibrants et engagés, confirmant un pont précieux avec le jeune public.

L’Avenue de l’avenir, du maître Cédric Klapisch, a affiché complet en un temps record, témoignant de l’attrait toujours renouvelé pour le cinéma d’auteur français.

Cinéfranco
Le film de Cédric Klapisch affichait complet sur la page Facebook de Cinéfranco.

La projection du film Alger, en collaboration avec l’Algerian Association of Greater Toronto, a suscité une participation exceptionnelle. Leur communauté s’est également mobilisée pour le film Fanon, alimentant une discussion passionnée autour d’un sujet controversé: la psychiatrie.

Rencontres et émotions

Le programme de séries et courts métrages canadiens de Raccord, l’association de cinéastes qui fêtait cette année ses 20 ans, a été l’un des segments les plus applaudis du festival. Pour souligner cet anniversaire, Cinéfranco a offert ces projections gratuites pour permettre à encore plus de spectateurs de découvrir la créativité canadienne.

Cinéfranco
Le réalisateur Dominic Desjardins.

Les artistes présents, Dominic Desjardins (Paris Paris), Quitterie Hervouet (Deux moments de vie) et Simon Madore (Papier mâché) ont généreusement partagé expériences et histoires de tournage.

La projection du court métrage Imelda 9, Gabrielle a été suivie d’une rencontre complice entre le réalisateur Martin Villeneuve et son collègue ontarien Dominic Desjardins.

Cinéfranco reste fidèle à sa mission: favoriser les échanges entre artistes et public, célébrer la francophonie dans toute sa diversité et faire rayonner les talents francophones canadiens et internationaux.

Léa Pool récompensée en direct

Pendant la présentation de son film à Toronto, le 15 novembre, Léa Pool a appris que On sera heureux venait de remporter le Prix du Jury à Cinémania, où il avait fait l’ouverture quelques jours plus tôt.

Cinéfranco
Le dernier film de Léa Pool.

«Apprendre pendant sa projection à Toronto que notre film venait de recevoir le Prix du Jury à Cinémania, c’était magique», a réagi Léa Pool. «Le public de Cinéfranco a accueilli la nouvelle avec une chaleur incroyable. On aurait dit que Montréal et Toronto se répondaient à travers le film. C’est exactement ce que j’espérais: que l’œuvre crée un dialogue. Le public a très bien saisi les enjeux importants que nous vivons autant au Québec qu’en Ontario.»

Marcelle Lean conclut: «Nous sommes extrêmement fiers du dynamisme du public, de la générosité des artistes et de l’engagement de nos partenaires.»

