Marcelle Lean parmi les personnalités «transformatrices» dans un documentaire

documentaire Générations familles canadiennes
Thi be NGuyen, fondatrice et productrice d'UniAction, en conversation avec Marcelle Lean, fondatrice et directrice de Cinéfranco. dans une salle du club Verity à Toronto. À la caméra: Josiane Farand. Photo: courtoisie Elyzabeth Walling
Publié 13/11/2025 par François Bergeron

La productrice montréalaise Thi be NGuyen était de passage au festival torontois Cinéfranco, cette semaine, pour y interviewer la fondatrice et directrice Marcelle Lean en vue d’un projet qui devrait voir le jour l’été prochain: le documentaire Générations.

«Marcelle Lean est une femme extraordinaire qui a fait beaucoup pour la francophonie torontoise», explique Thi be NGuyen. Celle-ci parcourt le Canada à la découverte de personnalités ayant «transformé leur milieu», et qui incarnent «des valeurs d’ouverture et de dialogue avec les autres».

Ces mêmes valeurs animent Thi be NGuyen, une «boat people» ayant fui la guerre du Vietnam, du Laos et du Cambodge, accueillie à Montréal en 1980 à l’âge de 5 ans avec sa famille qui ne parlait ni français ni anglais.

Réalisé par Marie-Hélène Panisset, le documentaire bilingue, «plus souvent en français qu’en anglais», sera le troisième volet d’une trilogie commencée par Une nuit sans lune: Boat people 40 ans après (2016) et Coming Home: par-delà Une nuit sans lune (2021).

Marcelle Lean et Thi be NGuyen au cinéma Carlton le 12 novembre. Photo: courtoisie

«Tous issus de l’immigration»

Le film d’environ une heure et demie racontera l’histoire d’une douzaine de Canadiens qui ont impacté positivement leur communauté.

Plusieurs sont des immigrants dits de «première génération». Mais il y a aussi des gens nés ici, explique Thi be NGuyen, «parce que, à l’exception des Autochtones, tous les Canadiens sont issus de l’immigration dès qu’on remonte à quelques générations».

La cheffe de Cinéfranco est juive marocaine, ayant passé par la France avant de s’établir à Toronto en 1973. Son mari Ralph Lean est un avocat réputé.

Histoires de familles

Le documentaire «donnera la parole aux familles canadiennes dont les histoires, les luttes et les triomphes ont façonné le Canada que nous connaissons aujourd’hui».

Le format privilégiera des entrevues «franches» illustrées de photos et vidéos d’archives, notamment de «moments familiaux intimes».

Le documentaire suscite déjà un engouement, constate la productrice. «Quand on a commencé à parler de notre projet et à réaliser des entrevues, la liste de gens qui nous ont dit souhaiter témoigner eux aussi s’est allongée.»

Si bien que quelques-unes de leurs histoires pourraient, plus tard, faire l’objet de courts-métrages dans le sillage du long-métrage Générations.

Marcelle Lean répondant aux questions de Thi be NGuyen pour le documentaire Générations, dans une salle du Club Verity à Toronto. Photo: courtoisie

Époque anxiogène

Thi be NGuyen se positionne résolument à contre-courant de la «négativité» ambiante de notre époque, la montée des nationalismes et le recul des appuis à l’immigration.

C’est le cas depuis un bon moment en Europe; bien sûr aussi dès la première élection de Donald Trump aux États-Unis en 2016; et maintenant au Canada selon divers sondages.

Le Canada, ici, serait un dernier bastion accueillant, inclusif et multiculturel. Selon Thi be NGuyen, dont la famille a connu la dictature et la guerre, les gens «exagèrent les échecs et sous-estiment les succès» de la société canadienne, «un modèle de réussite dans le monde».

Elle veut réinsuffler un sentiment de positivité en montrant des exemples de gens aux réalisations inspirantes.

Et le nationalisme québécois?

Face au nationalisme québécois et au projet souverainiste, elle se montre très prudente, affirmant en «comprendre les origines et les raisons», mais avertissant qu’il faut aussi en évaluer les répercussions socio-économiques.

C’est une question délicate, suite au ressac qu’a provoqué récemment la romancière Kim Thuy, boat people comme Thi be NGuyen, en disant vivre une «peine d’amour» avec le Québec en raison de la montée du sentiment anti-immigration.

Le documentaire Générations ambitionne d’ailleurs d’aider les gens à apprécier le contexte historique des politiques canadiennes d’immigration: de l’établissement des Européens à l’immigration actuelle, en passant par le déplacement des Autochtones, la période d’après-guerre et le développement de systèmes d’accueil basés sur des points.

L’immigration, répète la cinéaste, apporte beaucoup d’opportunités et d’avantages au Canada: croissance économique, diversité culturelle, innovation…

Au cinéma Carlton: la photographe et vidéaste Josiane Farand, la documentariste Thi be NGuyen, la relationniste Elyzabeth Walling, avec Marcelle Lean, fondatrice et directrice de Cinéfranco. Photo: courtoisie

Tapis rouges

On cible le 10 juin, Journée internationale pour le dialogue entre les civilisations, pour la première du film. Des tapis rouges sont prévus à Montréal, Toronto, Calgary et Halifax.

Le documentaire sera disponible sur YouTube, Vimeo et d’autres plateformes… Et, qui sait?, il fera peut-être partie de la programmation du prochain festival torontois Cinéfranco!

