Neuf beaux moments pour les jeunes à Cinéfranco

L’équipe du festival torontois Cinéfranco Jeunesse a sélectionné neuf films «mettant en lumière des histoires de triomphe, d’inspiration, d’amour, de résilience et d’espoir» pour sa 18e édition qui se déroulera du 17 février au 2 mars au cinéplex Empress Walk, rue Yonge entre Sheppard et Finch.

La comédie québécoise Ma belle-mère est une sorcière lance le bal le 17 mars à 11h, en remplacement de Y a pas de réseau, annoncé plus tôt mais retiré à cause d’un incident technique.

Ma belle-mère est une sorcière sera aussi projeté le 24 février comme prévu.

Concours de la meilleure critique

Jusqu’à la fin du mois de mars, les élèves qui seront venus voir les films de Cinéfranco Jeunesse, auront la possibilité de participer au concours de la meilleure critique de film, dont les gagnants seront annoncés et récompensés au mois de mai.

«L’année dernière nous avions accueilli 4500 spectateurs avec une majorité d’élèves accompagnés d’adultes», indique la directrice générale Marcelle Lean. «Il avait fallu réserver des salles supplémentaires. Trois films avaient atteint entre 830 et 600 spectateurs!»