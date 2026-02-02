Neuf beaux moments pour les jeunes à Cinéfranco

Du 17 février au 2 mars au Empress Walk

Cinéfranco Jeunesse
Les neuf films à l'affiche du festival Cinéfranco Jeunesse 2026.
Publié 02/02/2026 par François Bergeron

L’équipe du festival torontois Cinéfranco Jeunesse a sélectionné neuf films «mettant en lumière des histoires de triomphe, d’inspiration, d’amour, de résilience et d’espoir» pour sa 18e édition qui se déroulera du 17 février au 2 mars au cinéplex Empress Walk, rue Yonge entre Sheppard et Finch.

La comédie québécoise Ma belle-mère est une sorcière lance le bal le 17 mars à 11h, en remplacement de Y a pas de réseau, annoncé plus tôt mais retiré à cause d’un incident technique.

Ma belle-mère est une sorcière sera aussi projeté le 24 février  comme prévu.

Cinéfranco Jeunesse
Une scène de Ma belle-mère est une sorcière.

Concours de la meilleure critique

Jusqu’à la fin du mois de mars, les élèves qui seront venus voir les films de Cinéfranco Jeunesse, auront la possibilité de participer au concours de la meilleure critique de film, dont les gagnants seront annoncés et récompensés au mois de mai.

«L’année dernière nous avions accueilli 4500 spectateurs avec une majorité d’élèves accompagnés d’adultes», indique la directrice générale Marcelle Lean. «Il avait fallu réserver des salles supplémentaires. Trois films avaient atteint entre 830 et 600 spectateurs!»

Les élèves y viennent en autobus scolaires ou en transports en commun, La station de métro North York Centre est directement attachée au centre commercial où se situe le cinéma.

Cinéfranco Jeunesse, Empress Walk
La facade du cinéma Empress Walk au 5095 rue Yonge.

Tous les conseils scolaires

«Les écoles de nos conseils scolaires Viamonde et MonAvenir sont de bonnes clientes de Cinéfranco, qui intéresse aussi les conseils scolaires anglophones de la grande région métropolitaine. Certains élèves viennent de plus loin: Upper Grand à Guelph, Hastings et Prince Edward près de Kingston.»

Mais le plus grand consommateur de Cinéfranco Jeunesse reste le Toronto District School Board), où Cécile Robertson, la co-directrice du programme jeunesse, a été conseillère pédagogique, avant de diriger l’école La Mosaïque (Viamonde), puis de redevenir formatrice des enseignants pour l’Université York.

Cécile Robertson assiste Marcelle Lean depuis deux ans pour la sélection des films, la création des dossiers pédagogiques, la présentation d’ateliers dans les écoles, et la promotion du programme à travers des infolettres.

Cinéfranco Jeunesse, Marcelle Lean et Cécile Robertson
Marcelle Lean et Cécile Robertson.

Tous des coups de coeur

Marcelle Lean hésite à décrire certains des films à l’affiche comme des coups de coeur, «car ces films que l’on sélectionne deviennent un peu comme nos enfants qu’on essaie de valoriser».

«L’idée principale», explique-t-elle, «c’était de rester dans l’air du temps avec tous les problèmes sociopolitiques ambiants: discrimination, racisme, antisémitisme, harcèlement… Dans une quête de justice basée sur la connaissance de l’histoire et non sur l’ignorance et la peur.»

La difficulté est de choisir des films récents qui soient appropriés aux âges et au curriculum scolaires.

Cinéfranco Jeunesse
La plus précieuse des marchandises.

La plus précieuse des marchandises traite de la déshumanisation d’un groupe: les Juifs qui ne sont jamais nommés. «La souffrance humaine imposée par la haine raciale est abordée avec beaucoup de nuances. La compassion, le courage et la résilience donnent de l’espoir.»

Ce film d’animation de Michel Hazanavicius a gagné le Prix du Cinéma Positif à Cannes en 2024.

Dans la même veine, Les Enfants de la résistance est basé sur deux vraies histoires d’enfants résistants pendant la Deuxième Guerre mondiale. «Le réalisateur des Choristes revient ici avec une ode à l’héroı̈sme des enfants.»

Cinéfranco Jeunesse
Hola Frida!

Des films sur l’école

«Hola Frida! célèbre l’enfance d’une Frida Kahlo, artiste en herbe bousculée par la maladie, le harcèlement scolaire, l’étroitesse d’esprit de l’époque.» Sophie Faucher, autrice du livre Frida c’est moi! qui a inspiré cette animation, sera présente pour répondre aux questions du public.

«Des films comme Ducobu Président!, tiré de la fameuse bande dessinée du tricheur Ducobu, ont peut-être l’air innocents, mais ils donnent la parole aux élèves sur la façon dont ils veulent être gouvernés dans les écoles.»

Dans la peau de Cyrano rend hommage l’enseignant qui aide son élève à vaincre son bégaiement à travers le théâtre.

Cinéfranco Jeunesse
Une scène de Dans la peau de Cyrano.

Comédies fantaisistes

Il y a quelques films de fantaisie comme Ma Belle-mère est une sorcière, qui traite de la séparation des parents de cette petite fille qui essaie d’exorciser sa belle-mère. «Très drôle et touchant à la fois!»

«Tous toqués! est une comédie franco-québécoise qui va beaucoup inspirer les jeunes dans l’art culinaire et les relations humaines, même si on vient de pays différents.»

Des films à hauteur d’enfants, comme Le Trésor du petit Nicolas, et l’animation Le Secret des mésanges, sont populaires en milieu scolaire.

Partagez
Tweetez
Envoyez

