Le Labo d’arts médiatiques: 20 ans d’audace et de création

Le Labo d'arts médiatiques
Dyana Ouvrard et Jean-Pierre Mot au vernissage de l'exposition «Et sa pulpe» le 28 mai. Photo: Instagram
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Publié 23/06/2026 par Julien Kopferschmitt

Installé dans le dédale artistique du 401 rue Richmond Ouest, Le Labo d’arts médiatiques s’apprête à franchir le cap des deux décennies.

Entre le lancement d’une plateforme web historique et le vernissage de l’exposition Et sa pulpe de Jean-Pierre Mot, le centre d’arts médiatiques francophones de Toronto prouve qu’il n’a rien perdu de sa vivacité.

Oeuvre de Jean-Pierre Mot pour l'exposition "Et sa pulpe", organisée au Labo.
Une oeuvre de Jean-Pierre Mot pour l’exposition Et sa pulpe, organisée au Labo. Photo: Le Labo

À l’aube de son 20e anniversaire, Le Labo n’a jamais si bien porté son nom. Fondé en 2006, ce centre névralgique pensé «par et pour les artistes» s’est imposé comme l’incubateur incontournable de la scène visuelle et médiatique francophone de la métropole.

En entrevue avec l-express.ca, Dyana Ouvrard, directrice générale de l’organisme depuis 2020, rappelle la mission essentielle de cette institution unique: servir de passerelle entre les jeunes diplômés et les grandes institutions culturelles, tout en favorisant la création en français dans un écosystème majoritairement anglophone.

«Le Labo rassemble des artistes de diverses origines, y compris à l’échelle internationale, pour soutenir à la fois les pratiques établies et émergentes», explique-t-elle, insistant sur la force de cette francophonie plurielle et en constante évolution.

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Le temps long face au tumulte des images

Reflet de cette effervescence, le centre d’artiste accueille actuellement l’exposition Et sa pulpe, signée par l’artiste Jean-Pierre Mot jusqu’au 2 juillet.

Fruit de recherches de longue haleine menées lors de résidences artistiques à Paris, Shanghai et Singapour, l’œuvre propose une immersion fascinante dans la culture visuelle contemporaine.

L’artiste y déplace subtilement les codes graphiques et médiatiques pour interroger notre rapport quotidien et inconscient aux flux d’images. Voyage transfrontalier, l’exposition invite le public torontois à une profonde réflexion sur l’immigration, la mémoire et l’impact du temps long.

Le Labo d'arts médiatiques
Le Labo d’arts médiatiques est situé dans un ancien édifice industriel, le 401 Richmond Ouest. Photo: Julien Kopferschmitt, l-express.ca

Vingt ans d’archives à portée de clic

L’autre grand chantier mené par l’équipe de Dyana Ouvrard s’est concrétisé en mai dernier avec le lancement du tout nouveau site web du centre. Plus moderne, cet espace numérique ne se veut pas seulement une vitrine, mais un véritable lieu d’expression dédié aux arts médiatiques.

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Les internautes peuvent désormais y découvrir des balados, des textes critiques et surtout, plonger dans près de 20 ans d’archives numérisées, une ressource inestimable pour la mémoire culturelle franco-torontoise.

Alors que l’été s’installe, Le Labo continue de prouver que la création francophone à Toronto ne fait pas que survivre: elle explore, elle innerve et elle connecte.

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