Soumettez des candidatures à deux prix Trille Or

La période de candidature est ouverte jusqu’au 22 mars à 17h pour le Prix Hommage et le Prix Bâtisseur Paul Demers du Trille Or 2021, la célébration de la musique francophone de l’Acadie, de l’Ontario et de l’Ouest canadien.

Prix Hommage

Ce prix permet de rendre hommage à un artiste ayant offert un apport à l’industrie de la chanson et de la musique qui a connu un succès global dans sa carrière.

Il ou elle doit aussi avoir participé au rayonnement de la culture francophone et doit avoir aidé au développement de nouveaux talents.

Les anciens lauréats du Prix Hommage Trille Or, depuis 2001, sont: Robert Paquette, Pierre Lamoureux, Alain Dorion, Paul Demers, Marcel Aymar, Donald Poliquin, Marie King, Jean-Guy «Chuck» Labelle, Daniel Bédard et Carmen Campagne à titre posthume.

Prix Bâtisseur Paul Demers

Ce prix permet de rendre hommage publiquement à un intervenant ou à une intervenante qui a appuyé la musique francophone de l’Ontario et de l’Ouest.