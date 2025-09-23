Le Centre francophone du Grand Toronto célèbre 50 ans de fierté franco-ontarienne

Fête du drapeau ce jeudi 25 septembre

Jour des Franco-Ontariens
Des levers du drapeaux franco-ontariens sont prévus un peu partout en province le 25 septembre, dont à Queen's Park et à l'Hôtel de Ville de Toronto. Photo: archives l-express.ca
Publié 23/09/2025 par l-express.ca

À l’occasion du 50e anniversaire du premier lever du drapeau franco-ontarien (à Sudbury), le Centre francophone du Grand Toronto (CFGT) se joint à la communauté pour marquer cet événement historique ce jeudi 25 septembre.

«Symbole d’unité et de résilience, le drapeau vert et blanc incarne depuis 1975 la détermination des Franco-Ontariennes et Franco-Ontariens à préserver leur langue, leur culture et leurs droits», indique la PDG Estelle Duchon.

Forum santé, Entité 3
Estelle Duchon.

«Le drapeau franco-ontarien nous rappelle d’où nous venons et nous inspire à bâtir un avenir plus fort et plus inclusif. Chaque jour, notre équipe travaille à rendre le français vivant et accessible à travers des services essentiels qui permettent aux francophones de vivre pleinement dans leur langue. C’est un engagement pour l’égalité, la dignité et l’appartenance.»

Depuis près de 50 ans, lui aussi, le CFGT joue un rôle central dans la francophonie du Grand Toronto en offrant des services de santé, de santé mentale, d’aide juridique, d’emploi, de logement, de services aux nouveaux arrivants et de programmes pour les familles et les enfants.

«Par ses services aux familles et aux jeunes, il transmet la langue et la culture aux nouvelles générations et aux nouveaux arrivants, assurant ainsi la pérennité de la francophonie.»

Levers de drapeau et conférences

Les dirigeants du CFGT participeront à plusieurs activités en ville, notamment aux levers de drapeau à Queen’s Park à 9h et à l’Hôtel de Ville à 11h.

Le CFGT célébrera aussi avec les aînés des Centres d’Accueil Héritage au 33 Hahn Place, à 14h. Ce lever du drapeau franco-ontarien sera suivi à 15h par une présentation sur son histoire par le chroniqueur Paul-François Sylvestre.

Enfin, le CFGT sera présent à la conférence organisée par l’ACFO-Toronto au Metro Hall, à 17h30, sur le thème Les services et droits des francophones à Toronto: hier, aujourd’hui et demain.

Les points de services du Centre Francophone du Grand Toronto
Le siège social du Centre francophone du Grand Toronto est situé au 3e étage du 555 rue Richmond Ouest.

Par ailleurs, dans les centres On y va du CFGT pour la petite enfance, des ateliers feront découvrir aux plus jeunes l’histoire du drapeau vert et blanc.

À Brampton, toujours ce jeudi 25 septembre, les équipes du CFGT participeront au lever du drapeau à l’Hôtel de Ville, suivie d’une visite guidée des services municipaux.

Tout le monde en vert et blanc!

Le samedi 27 septembre, un événement spécial sera organisé à l’école Gabrielle-Roy, rue Pembrooke au Sud de Dundas et à l’Est de Jarvis, qui célèbre également ses 50 ans cette année, pour mettre en valeur l’histoire et la fierté de la francophonie ontarienne.

Le CFGT rappelle que toute la communauté est invitée à porter fièrement le vert et blanc ce 25 septembre, et à rejoindre les événements organisés dans leur quartier ou leur région pour le 50e anniversaire du drapeau.

