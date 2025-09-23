Le Centre francophone du Grand Toronto célèbre 50 ans de fierté franco-ontarienne

À l’occasion du 50e anniversaire du premier lever du drapeau franco-ontarien (à Sudbury), le Centre francophone du Grand Toronto (CFGT) se joint à la communauté pour marquer cet événement historique ce jeudi 25 septembre.

«Symbole d’unité et de résilience, le drapeau vert et blanc incarne depuis 1975 la détermination des Franco-Ontariennes et Franco-Ontariens à préserver leur langue, leur culture et leurs droits», indique la PDG Estelle Duchon.

«Le drapeau franco-ontarien nous rappelle d’où nous venons et nous inspire à bâtir un avenir plus fort et plus inclusif. Chaque jour, notre équipe travaille à rendre le français vivant et accessible à travers des services essentiels qui permettent aux francophones de vivre pleinement dans leur langue. C’est un engagement pour l’égalité, la dignité et l’appartenance.»

Depuis près de 50 ans, lui aussi, le CFGT joue un rôle central dans la francophonie du Grand Toronto en offrant des services de santé, de santé mentale, d’aide juridique, d’emploi, de logement, de services aux nouveaux arrivants et de programmes pour les familles et les enfants.

«Par ses services aux familles et aux jeunes, il transmet la langue et la culture aux nouvelles générations et aux nouveaux arrivants, assurant ainsi la pérennité de la francophonie.»