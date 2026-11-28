Le Jardin botanique de Ouanaminthe (JBO), dans le Nord-Est d’Haïti, a procédé ce 26 novembre à la cérémonie de première pelletée de terre de sa future cassaverie destinée à la transformation locale du manioc. Ce fut également l’occasion de présenter les aspects techniques de la construction et les retombées recherchées pour la région.

En plus de représentants de la communauté et de partenaires du projet, le nouvel ambassadeur du Canada en Haïti, Alexandre Côté, était présent au lancement en compagnie de Janelle Deniset, secrétaire de l’ambassade du Canada aux Affaires politiques.

«Ce projet vise à créer davantage de valeur à partir d’une culture agricole présente dans la région, à soutenir les débouchés des producteurs et à favoriser des possibilités de revenus pour les femmes et les familles», cite le PDG fondateur du JBO, Alex Milhomme.

«En rapprochant la transformation des zones de production, nous souhaitons contribuer à une économie locale plus dynamique et résiliente.»

Développement économique communautaire

La construction de la cassaverie est réalisée grâce à un appui financier de 40 000 $ approuvé par le Fonds canadien d’initiatives locales (FCIL).