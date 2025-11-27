Cinq nouvelles voix de notre littérature au balado de TFO

Du 1er au 5 décembre

Marine Sibileau, animatrice de la série de balados littéraires Coeur d'encre à TFO.
Publié 27/11/2025 par l-express.ca

TFO enrichit sa première édition du balado Coeur d’encre avec cinq nouveaux épisodes dédiés à des voix majeures et émergentes de la littérature franco-canadienne.

Animée par l’autrice et scénariste Marine Sibileau, cette édition spéciale de recommandations du temps des fêtes permet de plonger dans l’univers de cinq livres aux univers variés, sélectionnés pour plaire à tous les goûts et à tous les âges.

Lancé au printemps dernier avec une première série d’entretiens consacrés aux lauréats du Prix Trillium 2025, le balado Coeur d’encre a été créé pour donner envie de lire, révéler les secrets derrière les pages et découvrir qui sont les artisans littéraires d’aujourd’hui.

«En tant que média public francophone, TFO a pour mission d’ouvrir des portes, de donner accès à la culture et de valoriser les artistes de nos communautés», fait valoir Marianne Lambert, directrice principale des contenus.

Cinq jours, cinq œuvres

1er décembre: Marine Sibileau accueille Gabrielle Boulianne-Tremblay pour explorer La fille d’elle-même, un roman intime inspiré de la vie de l’auteure trans.

2 décembre: on revisite L’Obomsawin, roman majeur Daniel Poliquin. Quel regard porte l’auteur sur son livre 30 ans plus tard? Pourquoi est-il devenu une œuvre intemporelle qui continue de résonner à travers les générations?

3 décembre: avec Maeva Guedjeu et son recueil de nouvelles Des silences et des murmures, on plonge dans les non-dits qui façonnent l’intime et l’expérience féminine camerounaise.

4 décembre: on navigue avec Nancy Vickers dans l’univers excentrique de son roman Capharnaüm, qui fait entrer dans la tête et la maison d’une accumulatrice compulsive.

5 décembre: le documentariste, dramaturge et maintenant romancier Claude Guilmain se prête au jeu d’un interrogatoire littéraire, clin d’œil à l’univers de son polar Welsford, dont l’action se déroule à Toronto à deux époques.

Sur toutes les plateformes

Qui, comment, pourquoi on écrit? Le balado Coeur d’encre cherche à comprendre les plumes derrière les livres, et offrir aux lecteurs avertis comme aux curieux des mots de s’imprégner de la culture littéraire francophone avec simplicité.

Les nouveaux épisodes seront disponibles dès le 1er décembre, à raison d’un épisode par jour, sur TFO.org, sur YouTube TFO, ainsi que sur toutes les plateformes de baladodiffusion, notamment Apple, Amazon et Spotify.

