Cinq nouvelles voix de notre littérature au balado de TFO

TFO enrichit sa première édition du balado Coeur d’encre avec cinq nouveaux épisodes dédiés à des voix majeures et émergentes de la littérature franco-canadienne.

Animée par l’autrice et scénariste Marine Sibileau, cette édition spéciale de recommandations du temps des fêtes permet de plonger dans l’univers de cinq livres aux univers variés, sélectionnés pour plaire à tous les goûts et à tous les âges.

Lancé au printemps dernier avec une première série d’entretiens consacrés aux lauréats du Prix Trillium 2025, le balado Coeur d’encre a été créé pour donner envie de lire, révéler les secrets derrière les pages et découvrir qui sont les artisans littéraires d’aujourd’hui.

«En tant que média public francophone, TFO a pour mission d’ouvrir des portes, de donner accès à la culture et de valoriser les artistes de nos communautés», fait valoir Marianne Lambert, directrice principale des contenus.

Cinq jours, cinq œuvres

1er décembre: Marine Sibileau accueille Gabrielle Boulianne-Tremblay pour explorer La fille d’elle-même, un roman intime inspiré de la vie de l’auteure trans.