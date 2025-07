Balados francophones: populaires, mais précaires

Le balado est un média de plus en plus populaire. Pourtant, faute de financement suffisant et de partenariats entre organismes francophones, il peine à trouver un modèle viable. Très souvent, la création de contenu repose sur le bénévolat.

«Si l’on veut continuer à faire vivre la culture et la langue française, il faut créer du contenu Web qui parle à une génération plus jeune, qui parle de leur réalité», plaide le cocréateur du balado culturel De quoi tu parles de?, Nicholas Monette.

Avec le musicien Marc-Antoine Joly, entre 2022 et 2024, il a réalisé 200 épisodes de ce balado et autant d’entrevues avec des personnes de l’industrie culturelle francophone à l’extérieur du Québec.

Le Franco-Ontarien en est persuadé, les balados, «avec leur facilité d’accès, leur côté plus informel et intimiste», sont l’une des cartes à jouer pour lutter contre le déclin de la francophonie.

«C’est un médium de plus en plus populaire, qui offre une grande liberté d’écoute et rejoint des besoins très précis des francophones en milieu minoritaire», abonde dans le même sens le professeur titulaire en communication et culture à l’Université du Québec à Trois-Rivières et directeur de la revue Minorités linguistiques et société, Jason Luckerhoff.