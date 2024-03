Un balado franco-féministe intimiste

«Au départ, j’étais un peu intimidée et gênée, mais je suis toujours ouverte à participer à des projets qui font rayonner les francophones de la région», témoigne celle qui est notamment bénévole à l’AFKO et animatrice dans une radio communautaire.

Pendant les entretiens, Patrick Lac prend le temps et n’hésite pas à poser son microphone pendant plusieurs heures. «Les conversations informelles sont notre marque de fabrique. Dans cette nouvelle saison, je me permets encore plus de silences et de moments gênants.»

Pour Alexandra Pronovost, l’enregistrement s’est déroulé en deux temps. Une première entrevue a été réalisée dans une bibliothèque, une seconde chez elle, dans les montagnes, où elle fait de la planche à neige sur le territoire des grizzlis.

«Être plus fière et confiante dans ce que je suis»

Patrick Lac sonde l’âme, recueille les confidences, écoute des histoires de vie, tantôt cabossées, tantôt complexes et sinueuses. Il commence toujours par parler de sport et de carrière, mais, rapidement, il enchaine sur des questions beaucoup plus intimes.