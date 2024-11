Comment faire rayonner les contenus francophones en ligne?

Elle a remarqué que les personnes qui suivent les membres des équipes des films représentent un grand potentiel pour faire rayonner les productions.

«Il faut impliquer les équipes de markéting dès le début du projet», renchérit la directrice des coproductions et des acquisitions chez TFO, Marianne Lambert.

«La promotion doit commencer sur le plateau», confirme le directeur des contenus de TV5 Québec Canada, Jérôme Hellio. «Ce qui ne marche pas, c’est faire comme on faisait avant et l’appliquer sur les réseaux sociaux.»

Un nouveau modèle de collaboration

La vieille pratique où les producteurs cèdent leurs droits aux diffuseurs et n’ont plus de contrôle sur leur contenu est obsolète. «Ça a changé», lance Sven Buridans. Néanmoins, les visions à court et moyen terme des joueurs peuvent parfois différer, souligne Carol Ann Pilon. Il reste alors à trouver un bon équilibre.

Dans cette ère de «coo-pétition», les diffuseurs et les producteurs doivent «se mettre ensemble pour sortir du lot parce qu’on est trop petits pour diviser nos affaires», appuie Jérôme Hellio.