Des balados francophones qui libèrent la langue

Depuis cinq ans, de plus en plus de balados voient le jour en francophonie canadienne minoritaire. Consciemment ou non, les producteurs de contenus mettent en valeur plusieurs variétés de français. En jouant avec la langue, ils contribuent à lutter contre l’insécurité linguistique. Ils sont néanmoins toujours à la recherche de leur public.

«Les balados sont comme des galeries audios de nos accents, de nos dialectes, c’est une façon d’archiver nos français», estime la coréalisatrice du balado fransaskois DéCLIC, Sylvie Walker.

DéCLIC, diffusé depuis juillet 2023 sur Spotify, Apple et Google, est destiné avant tout aux jeunes élèves fransaskois. Il décortique en 11 épisodes et autant d’entrevues le concept de construction langagière, identitaire et culturelle.

Trois ans plus tôt, en 2020, le Conseil culturel fransaskois approchait l’enseignante et musicienne Sylvie Walker avec l’idée de créer une ressource pédagogique que les enseignants peuvent utiliser dans leur curriculum.

«On a une vraie réflexion sur la réalité du français. Notre but, c’est de montrer que l’on n’a pas besoin d’avoir un français parfait, de hiérarchiser la langue, explique-t-elle. Il n’y a pas de personne plus francophone qu’une autre. On est en train de devenir une grande soupe de francophonies.»