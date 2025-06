Aristote Kavungu et Mireille Messier remportent le prix Trillium 2025

L’auteur, finaliste en 2020 pour son roman Mon père, Boudarel et moi, propose une relecture percutante de l’œuvre de Louis-Ferdinand Céline à la lumière des violences coloniales, une relecture qui scrute les angles morts de la mémoire européenne et interroge sur les silences de la modernité.

Et pas question de jouer à la fausse modestie pour l’auteur qui déclare à l-express.ca : «Quand on est finaliste, on s’attend un peu à gagner, même si on dit qu’il faut préparer un discours de gagnant et un discours de perdant.»

Toujours sans langue de bois, le lauréat confie avoir eu du fil à retordre pour écrire ce livre, au point de s’autocensurer:

«J’ai eu des difficultés avec le sujet que j’ai traité dans ce livre, au point que je me suis beaucoup autocensuré lors de son écriture pour ne pas choquer. Ceci dit, je me suis laissé aller, parce que je me suis dit qu’il vaut mieux parfois choquer et faire réfléchir.»

Céline antisémite et raciste

Et de poursuivre: «Il y en a qui ont compris que cela n’a rien à voir avec un syndrome de Stockholm et que j’aime l’auteur, mais pas l’homme. Cependant, d’autres n’ont pas encore compris.