Céline fut autant raciste qu’antisémite

En Afrique oui, en Europe non

Céline à travaillé en Afrique, y a découvert sa vocation de médecin. Toujours dans Bagatelles, il écrit que, «en Afrique, les nègres sont des braves gens. Ici, ils me gênent, ils m’écœurent.»

Lorsqu’Aristote Kavungu étudie à Paris, Voyage est au programme et un ami lui fait remarquer que Céline n’est pas le seul antisémite de son époque. Il y a aussi, apprend-on, Montherlant, Maurras, Morand, Bernanos, Jouhandeau et même Gide.

Chez Céline, les Noirs sont interchangeables avec les Juifs. Même condescendance. Ce qui fait dire à Kavungu que le Juif et le Noir, c’est bonnet blanc et blanc bonnet. Dans Voyage et Bagatelles, le Noir en prend sérieusement pour son grade.

Le droit à l’aberration

L’analyse célinienne fait ressortir un écrivain excellent et salaud, talentueux et dégueulasse, génial et abject. «Et si Céline n’avait fat que tendre un miroir à ses compatriotes, un miroir qui pourrait leur renvoyer l’image d’une France raciste et antisémite?»

En conclusion, Kavungu demande simplement qu’on accorde à Louis-Ferdinand Céline le droit à l’aberration, Selon lui, «ce qui est dit sur les Noirs ou Nègres dans ses œuvres, y compris la plus célèbre d’entre elles, c’est-à-dire Voyage au bout de la nuit, n’est que de l’ordre des clichés…». C’est aujourd’hui tellement éculé qu’il ne faut pas s’en indigner.