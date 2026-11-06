Budget 2026: de l’argent pour le Sommet de la francophonie, de la sélectivité pour l’immigration

Le budget 2026 du gouvernement fédéral réserve une enveloppe pour la francophonie grâce au Sommet de la francophonie et une partie de la culture, qui reçoit les 600 millions $ annoncés par Patrimoine canadien en juin. Les cibles en immigration francophone sont maintenues et l’immigration globale devient de plus en plus sélective.

Le budget fédéral canadien 2026 indique un déficit de 62,3 milliards $ à la fin du présent exercice budgétaire, un peu moins que les 63,3 milliards $ projetés par le Directeur parlementaire du budget (DPB) pour 2026-2027.

Il devrait légèrement augmenter l’année suivante pour retomber à 57,6 milliards $ en 2028-2029, selon les projections gouvernementales. Le DPB prévoyait plutôt 70 milliards $ pour la même période.

Francophonie et culture: les 600 millions $ sont là

Le Sommet de la francophonie, qui se tiendra à Ottawa en 2028, recevra une enveloppe de plus de 393 millions $. Elle servira à 10 ministères dans la mise en place des mesures à prendre pour cet évènement – des mesures qui n’ont pas encore été dévoilées.

Par ailleurs, le gouvernement respecte sa promesse de fournir une aide de 600 millions $ aux secteurs audio et audiovisuel, sans préciser ni la distribution ni de calendrier spécifique.