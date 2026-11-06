Budget 2026: de l’argent pour le Sommet de la francophonie, de la sélectivité pour l’immigration

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Le ministre François-Philippe Champagne a vanté un budget fort en investissements stratégiques. Photo: Inès Lombardo, Francopresse
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Publié 06/11/2026 par Inès Lombardo

Le budget 2026 du gouvernement fédéral réserve une enveloppe pour la francophonie grâce au Sommet de la francophonie et une partie de la culture, qui reçoit les 600 millions $ annoncés par Patrimoine canadien en juin. Les cibles en immigration francophone sont maintenues et l’immigration globale devient de plus en plus sélective.

Le budget fédéral canadien 2026 indique un déficit de 62,3 milliards $ à la fin du présent exercice budgétaire, un peu moins que les 63,3 milliards $ projetés par le Directeur parlementaire du budget (DPB) pour 2026-2027.

Il devrait légèrement augmenter l’année suivante pour retomber à 57,6 milliards $ en 2028-2029, selon les projections gouvernementales. Le DPB prévoyait plutôt 70 milliards $ pour la même période.

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Le slogan du budget 2026, «Maître chez nous», emprunté au premier ministre québécois de 1960, Jean Lesage.

Francophonie et culture: les 600 millions $ sont là

Le Sommet de la francophonie, qui se tiendra à Ottawa en 2028, recevra une enveloppe de plus de 393 millions $. Elle servira à 10 ministères dans la mise en place des mesures à prendre pour cet évènement – des mesures qui n’ont pas encore été dévoilées.

Par ailleurs, le gouvernement respecte sa promesse de fournir une aide de 600 millions $ aux secteurs audio et audiovisuel, sans préciser ni la distribution ni de calendrier spécifique.

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Le journalisme obtient une enveloppe de 134 millions $ sur quatre ans dès 2027 pour l’Initiative de journalisme local (IJL), soit 33,5 millions $ par an avant d’augmenter à 41 millions $ par année par la suite.

Le crédit d’impôt pour la main-d’œuvre journalistique canadienne est élargi aux organismes privés de nouvelles audios et audiovisuelles – il était accordé jusque-là aux médias écrits seulement. Tous bénéficieront du crédit d’impôt de 35%. Le coût est estimé à 501 millions $ sur 5 ans.

La Société d’État CBC/Radio-Canada voit son enveloppe temporaire accordée l’année précédente doublée pour les deux prochaines années: elle passe à 300 millions $ dès 2026.

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Le gouvernement divise maintenant son budget en dépenses d’opérations courantes et en dépenses d’investissements (ce que le chef de l’opposition, Pierre Poilievre, appelle «deux cartes de crédit»).

Immigration francophone inchangée

Le budget fédéral 2026 maintient la cible à 12% d’immigration francophone en dehors du Québec en 2029. Il se concentre sur une réduction annoncée des niveaux d’immigration généraux, ponctuée de mesures d’aide pour certains profils d’immigrants seulement.

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Le budget mentionne que les détails seront donnés lorsque la ministre de l’Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté déposera le Rapport annuel du Parlement sur l’immigration de 2026.

Dans son Plan des niveaux d’immigration 2027‑2029, le gouvernement poursuit la modernisation du système Entrée express, qui est pour le moment la voie qui amène le plus d’immigrants francophones à l’extérieur du Québec, malgré sa reconnaissance récente des limites de ce système.

Le plan pour les langues officielles 2023-2028 attribuait 137,2 millions $ pour l’immigration: aucun détail sur un ajout à cette somme ne filtre dans le budget de cette année.

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Cibles pour l’immigration francophone.

Immigration triée sur le volet

Mark Carney veut reprendre le contrôle de l’immigration en priorisant des personnes dont l’expertise se situe dans des domaines précis, comme l’IA et les technologies de pointe.

Le gouvernement fédéral conserve le cap sur l’accueil prévu de 380 000 résidents permanents pour les années 2027-2029.

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Le budget affirme vouloir «faciliter la transition vers la résidence permanente pour de nombreux résidents temporaires de longue date», en visant 200 000 personnes déjà présentes sur le territoire canadien d’ici la fin de 2027. Les plans des niveaux d’immigration précisent que sur ces 200 000 immigrants, deux catégories seront visées: une catégorie de travailleurs et une catégorie humanitaire.

Ces 200 000 personnes constituent une cible séparée des 380 000 résidents permanents visés par an, mais ces 380 000 incluraient tout de même une part de résidents temporaires candidats à la résidence permanente.

Pour y parvenir, le gouvernement investit 302,3 millions $ sur quatre ans dès 2027-2028 et prévoit plus de 90 millions $ pour les années suivantes. Cette enveloppe, initiée sous Mark Carney, est considérablement gonflée comparée au budget de 2025, qui prévoyait uniquement 19 millions $ pour appuyer cette transition.

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La ministre de l’Immigration du Canada, Lena Metledge Diab.

Dans le budget 2025, le gouvernement Carney comptait admettre 370 000 résidents temporaires dès 2027. Le budget fédéral 2026 maintient cette tendance en précisant que 150 000 étudiants étrangers font partie de ces chiffres, ainsi que 220 000 travailleurs.

Le Programme des travailleurs étrangers temporaires devrait bénéficier d’un plus grand contrôle des employeurs potentiellement abusifs des conditions de travail. Il y aura également des services en ligne pour ceux qui ne peuvent se rendre dans les grands centres urbains.

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En parallèle, le Volet des talents mondiaux de ce Programme des travailleurs étrangers temporaires se voit garantir un délai de traitement accéléré pouvant être aussi bas que 10 jours ouvrables.

Le gouvernement investit 151,5 millions $ sur 5 ans, soit un peu plus de 30 millions $ par an, pour que le ministère de l’Emploi et du Développement social puisse réaliser ces réformes.

IRCC prévoit «des mesures ciblées pour les médecins, les étudiants des cycles supérieurs et les chercheurs, ainsi que sur la Stratégie industrielle de défense du Canada».

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Le gouvernement fédéral dépensera plus de 600 milliards $ en 2026-27, pour des revenus de 540 milliards $. Le premier ministre Mark Carney ne prévoit pas de retour à l’équilibre budgétaire au cours des cinq prochaines années.
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Le Canada dépense maintenant 4,1% de son PIB en défense et sécurité.

Investissements pour l’électrification

Le gouvernement dit vouloir changer son approche pour l’action climatique en laissant tomber les mesures punitives du passé et plutôt investir dans l’électrification et l’efficacité énergétique.

Il met sur la table 65 milliards $ pour doubler la production d’électricité au pays et assurer son transport. La production électrique ne se limite pas aux énergies renouvelables par contre, puisque le gouvernement propose de mettre à jour le Règlement sur l’électricité propre au Canada «pour une souplesse accrue», entre autres en permettant l’utilisation du gaz naturel à court terme.

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Il compte faire la promotion du nucléaire, au pays et à l’étranger. Une somme totale de 536 millions $ servira à renforcer les chaînes d’approvisionnement, à la recherche et à la promotion de l’énergie nucléaire.

Le gouvernement prévoit que les véhicules électriques représenteront 40% des ventes de véhicules au pays d’ici 5 ans. Pour encourager leur achat, il compte investir 587 millions $ sur cinq ans pour l’installation de 55 000 bornes de recharge supplémentaires en ciblant des secteurs en déficit de ces installations.

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Les secteurs prioritaires pour l’installation de bornes de recharge pour véhicules électriques. Photo: capture d’écran

Aucune autre mesure n’est annoncée pour encourager l’acquisition des véhicules électriques. Le Programme pour l’abordabilité des véhicules électriques est mentionné comme une mesure en cours, mais ses fonds sont presque épuisés et le gouvernement ne propose pas de le prolonger.

Le budget reprend une annonce faite le 8 octobre sur l’installation de thermopompes. Un programme financé avec 2 milliards $ pourrait permettre à 820 000 foyers de remplacer leur système de chauffage par une thermopompe électrique.

Finalement, le programme de Transition stratégique vers des installations industrielles à haute efficacité énergétique sera prolongé avec 400 millions $ sur 7 ans.

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– Avec des informations de Julien Cayouette.

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