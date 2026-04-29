Mise à jour économique: moins d’immigration, plus d’investissements

L’énoncé économique fédéral du printemps met de l’avant les grands projets et un redressement stratégique de l’économie. Aucun nouvel investissement n’est prévu pour la francophonie et la culture. La volonté de réduire l’immigration temporaire, évoquée dans le budget 2025, est maintenue.

Le Canada affiche un déficit de près de 67 milliards $, selon le gouvernement, soit moins que les 75 milliards $ prévus dans le budget 2025 présenté en novembre. Ottawa attribue ce déficit moins élevé aux démarches du gouvernement Carney pour conclure de nouvelles ententes économiques, notamment avec la Chine et l’Inde.

La réduction des dépenses – entre autres par la baisse des effectifs dans différents ministères – de 60 milliards $ est maintenue pour laisser place aux investissements, notamment avec des stratégies structurées dans les minéraux critiques et la défense.

La mise à jour économique, déposée le 28 avril, poursuit ce que le gouvernement avait commencé à mettre en œuvre dans le budget 2025. Comme la diminution drastique du recours à des services externes de conseillers en gestion, qui ajoute une épargne de 450 millions $ cette année et 900 millions par année dès 2028, sans échéance.

Déficit plus bas

Le gouvernement canadien prévoit que le déficit fédéral atteindra 53,2 milliards $ d’ici 2030-2031. Ce chiffre se trouve entre le scénario idéal, qui table sur un déficit de 50 milliards $, et le scénario où une «perturbation de l’approvisionnement mondial» plus importante ferait grimper le déficit à 56 milliards $.