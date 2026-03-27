L’Ontario veut profiter de la Stratégie industrielle de défense

C’est une première, le gouvernement de l’Ontario vient de nommer un «représentant de la défense militaire», Bernard Derible, ayant pour rôle de rapprocher industrie militaire de l’Ontario du ministère fédéral de la Défense et des pays de l’OTAN.

Ce nouveau poste est présenté comme «stratégique» dans le contexte des investissements accrus du Canada dans le domaine de la défense.

Ancien membre des Forces armées canadiennes, Bernard Derible a servi comme officier supérieur pour les Nations unies et l’OTAN. Actuellement agent général de l’Ontario en Asie du Sud-Est, basé à Bangkok, en Thaïlande, il a travaillé en tant que bénévole et consultant dans la gestion de crises sanitaires et migratoires.

300 entreprises ontariennes

Il aura pour mission de promouvoir l’industrie de la défense de la province sur le marché international. Le but étant d’attirer de nouveaux investissements pour les entreprises de ce secteur établies dans la province.

Par ailleurs, le gouvernement provincial ambitionne de faire de Toronto le siège de la Banque pour la défense, la sécurité et la résilience (BDSR) projetée par les pays membres de l’OTAN. L’implantation de cette institution permettrait de créer 3500 emplois.