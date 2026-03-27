L’Ontario veut profiter de la Stratégie industrielle de défense

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Un blindé de reconnaissance et de transport de troupes, fabriqué en Ontario. Photo: General Dynamics
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Publié 27/03/2026 par Anna Vigne

C’est une première, le gouvernement de l’Ontario vient de nommer un «représentant de la défense militaire», Bernard Derible, ayant pour rôle de rapprocher industrie militaire de l’Ontario du ministère fédéral de la Défense et des pays de l’OTAN.

Ce nouveau poste est présenté comme «stratégique» dans le contexte des investissements accrus du Canada dans le domaine de la défense.

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Bernard Derible.

Ancien membre des Forces armées canadiennes, Bernard Derible a servi comme officier supérieur pour les Nations unies et l’OTAN. Actuellement agent général de l’Ontario en Asie du Sud-Est, basé à Bangkok, en Thaïlande, il a travaillé en tant que bénévole et consultant dans la gestion de crises sanitaires et migratoires.

300 entreprises ontariennes

Il aura pour mission de promouvoir l’industrie de la défense de la province sur le marché international. Le but étant d’attirer de nouveaux investissements pour les entreprises de ce secteur établies dans la province.

Par ailleurs, le gouvernement provincial ambitionne de faire de Toronto le siège de la Banque pour la défense, la sécurité et la résilience (BDSR) projetée par les pays membres de l’OTAN. L’implantation de cette institution permettrait de créer 3500 emplois.

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«Le secteur de la défense de l’Ontario se compose de plus de 300 entreprises qui emploient directement 13 000 travailleurs à travers la province», a rappelé le gouvernement dans un communiqué.

«Elle est un leader mondial dans la fabrication de véhicules de combat, de systèmes de commandement et de contrôle, ainsi que dans la production d’aéronefs et de pièces d’aéronefs.»

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Un véhicule de transport militaire léger fabriqué en Ontario. Photo: General Dynamics

Véhicules, navires, avions, logistique

Dans son dossier de candidature à la BDSR, on fait valoir que l’Ontario offre «un écosystème robuste capable de fournir une grande variété de biens et de services de défense», notamment:

• des véhicules terrestres – véhicules blindés de combat, véhicules utilitaires ou logistiques, artillerie;

• des navires – navires de guerre, navires de patrouille, navires auxiliaires;

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• des aéronefs militaires – avions de combat et de transport, hélicoptères;

• des équipements – abris militaires, équipements pour les soldats;

• des armes et munitions – armes légères, munitions, systèmes de roquettes et de missiles;

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Le canon standard Howitzer M777 des pays de l’OTAN, dont le Canada. Photo: ministère de la Défense

• de l’électronique et des logiciels de pointe – équipements de communication, de renseignement, de surveillance et de reconnaissance;

• du soutien en service – formation et simulation, logistique;

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• de la recherche et du développement, de l’ingénierie, de la production et de l’entretien de matériel, des équipements et des installations militaires.

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En banlieue de Toronto: des installations du consortium DAIR (Downsview Aerospace Innovation and Research), une organisation de recherche à but non lucratif du secteur de l’aérospatiale et de La Défense.

Des centaines de milliards $

La province veut participer à la remise sur pieds d’un système de production considéré «trop lent et trop dépendant de l’étranger» par la Stratégie industrielle de défense de 500 milliards $ sur 10 ans dévoilée récemment par le premier ministre Mark Carney .

Cette initiative implique un investissement massif dans les forces armées avec l’objectif de 2% du PIB fixé par l’OTAN. À cela s’ajoute un engagement: faire augmenter cette part à 5% d’ici 2035.

Cette hausse des investissements représenterait donc une opportunité industrielle et économique sans pareil pour la province.

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