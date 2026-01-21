Le Canada dépasse sa cible d’immigration francophone hors Québec

Ottawa a dépassé de 0,4% sa cible d’immigration francophone hors Québec en 2025. Une avancée saluée par la FCFA et le député conservateur Joël Godin, malgré une baisse du nombre d’immigrants par rapport à 2024.

La ministre de l’Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, Lena Metlege Diab, en a fait l’annonce le 19 janvier à Moncton, au Nouveau-Brunswick.

Dans la continuité du gouvernement Trudeau, Ottawa visait initialement une cible de 8,5% d’immigrants francophones hors Québec pour 2025.

«Ça nous encourage parce qu’on est dans la bonne direction. On n’est pas tout à fait encore où nous devions être, mais on progresse», affirme la présidente de la Fédération des communautés francophones et acadienne du Canada (FCFA), Liane Roy, en entrevue avec Francopresse.

Les années de perte de vitesse «terminées» pour la francophonie?

«C’est bon d’avoir le 12% pour 2029, il faut continuer à aller en progression et en augmentation», complète la responsable.