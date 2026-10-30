Ontario: un déficit budgétaire qui rappelle de mauvais souvenirs

Le gouvernement de l’Ontario s’attend à finir l’année avec un déficit budgétaire comparable à ceux observés à la suite de la crise économique de 2008 et de la pandémie de covid.

Les droits de douane américains frappent de plein fouet les secteurs de l’acier, de l’automobile et de la fabrication de l’Ontario, et les conflits mondiaux, tels que celui du détroit d’Ormuz, qui pèse sur les prix de l’énergie, ont plongé le monde dans un climat d’instabilité généralisée.

Ce sont notamment ces événements qui forcent le gouvernement provincial à revoir ses objectifs d’équilibre budgétaire, selon le ministre des Finances, Peter Bethlenfalvy, qui a déposé son énoncé économique d’automne à l’Assemblée législative de l’Ontario, ce jeudi 29 octobre.

L’équilibre budgétaire à nouveau repoussé

Bien qu’il avait déclaré au printemps que l’Ontario serait sorti du rouge d’ici 2028-2029, le gouvernement de Doug Ford annonce maintenant que la province devra attendre une autre année pour y arriver.

C’est la quatrième fois depuis 2024 que le gouvernement ontarien repousse d’un an le retour à l’équilibre budgétaire.