Ontario: un déficit budgétaire qui rappelle de mauvais souvenirs

Budget de l'Ontario
Le ministre des Finances Peter Bethlenfalvy est félicité par le premier ministre Doug Ford. Photo: X
Partagez
Tweetez
Envoyez

Publié 30/10/2026 par Émilie Gougeon-Pelletier

Le gouvernement de l’Ontario s’attend à finir l’année avec un déficit budgétaire comparable à ceux observés à la suite de la crise économique de 2008 et de la pandémie de covid.

Les droits de douane américains frappent de plein fouet les secteurs de l’acier, de l’automobile et de la fabrication de l’Ontario, et les conflits mondiaux, tels que celui du détroit d’Ormuz, qui pèse sur les prix de l’énergie, ont plongé le monde dans un climat d’instabilité généralisée.

Ce sont notamment ces événements qui forcent le gouvernement provincial à revoir ses objectifs d’équilibre budgétaire, selon le ministre des Finances, Peter Bethlenfalvy, qui a déposé son énoncé économique d’automne à l’Assemblée législative de l’Ontario, ce jeudi 29 octobre.

L'énoncé économique d'automne du ministre des Finances de l'Ontario, budget.
L’énoncé économique d’automne du ministre des Finances de l’Ontario.

L’équilibre budgétaire à nouveau repoussé

Bien qu’il avait déclaré au printemps que l’Ontario serait sorti du rouge d’ici 2028-2029, le gouvernement de Doug Ford annonce maintenant que la province devra attendre une autre année pour y arriver.

C’est la quatrième fois depuis 2024 que le gouvernement ontarien repousse d’un an le retour à l’équilibre budgétaire.

Publicité

L’Ontario prévoit maintenant un déficit de 16,9 milliards $ pour 2026-2027, et un retour à l’équilibre budgétaire d’ici 2029-2030, apprend-on dans ce «mini-budget» provincial.

«Bien que les déficits ne soient pas souhaitables à long terme, ils s’avèrent nécessaires dans le contexte actuel», a déclaré le ministre Bethlenfalvy.

L'énoncé économique d'automne du ministre des Finances de l'Ontario, budget
Des déficits au moins jusqu’en 2030.

La crise économique mondiale et la pandémie

C’est l’un des pires déficits budgétaires de l’histoire de la province, outre la période suivant la crise financière mondiale (2009-2010) et la pandémie de covid (2020-2021).

En 2009-2010, le déficit s’établissait à 19,3 milliards $.

Quant au déficit final de l’Ontario pour l’exercice financier de 2020-2021, il s’était élevé à 16,4 milliards $, bien que la province avait précédemment estimé qu’il serait bien plus élevé, soit de 38,5 milliards $.

Publicité

Rappelons qu’à son arrivée au pouvoir, en 2018, le gouvernement de Doug Ford avait prévu que le budget de l’Ontario serait équilibré d’ici 2023-2024.

Or, une succession de crises économiques, d’abord avec la pandémie mondiale, et maintenant, la guerre commerciale avec les États-Unis, a jeté de nombreux grains de sable dans cet engrenage, selon la province.

L'énoncé économique d'automne du ministre des Finances de l'Ontario, budget
Les revenus du gouvernement de l’Ontario en 2026-27.
L'énoncé économique d'automne du ministre des Finances de l'Ontario, budget
Les dépenses du gouvernement de l’Ontario en 2026-27.

Gros fonds de réserve

Une grande partie de l’augmentation du déficit est néanmoins attribuable à un ajout de 3,8 milliards $ au «fonds de réserve», un coussin financier que se garde la province pour faire face aux crises potentielles.

Le ministre des Finances estimait ce fonds à 1,5 milliard $ dans son budget, présenté en mars.

Le ministre Bethlenfalvy affirme maintenant qu’au moment du dépôt du budget annuel de la province, en mars, le président américain Donald Trump n’avait pas encore imposé plusieurs des droits de douane qui ont été ajoutés depuis.

Publicité

«Le fonds de réserve est essentiellement destiné à faire face à des événements incertains. […] Par ailleurs, des droits de douane, qui pourraient atteindre 50% au 1er janvier, pèsent sur notre économie, notamment sur les secteurs de l’automobile et de l’acier. C’est du moins ce qu’a indiqué le président», a-t-il souligné.

Le fonds de réserve pourrait aussi être utilisé dans les domaines de la santé, des services sociaux ou de l’énergie, par exemple.

La majeure partie de ce coussin financier devrait être utilisée d’ici la fin de l’année fiscale, affirme le ministre, et, dans le cas contraire, il servira à réduire le déficit budgétaire.

L'énoncé économique d'automne du ministre des Finances de l'Ontario, budget
L’inflation.

Programmes Canada-Ontario

Le gouvernement Ford annonce aussi qu’il créera un volet provincial de la «mégadéduction à la productivité», annoncée par le gouvernement fédéral le mois dernier, une mesure qui vise à stimuler l’investissement des entreprises à l’ère de la guerre commerciale avec les États-Unis.

C’est l’une des mesures phares de cet énoncé économique d’automne.

Publicité

Les changements proposés s’inscrivent dans le prolongement de mesures récentes permettant aux entreprises de déduire immédiatement le coût de diverses dépenses en capital, comme l’achat de nouvelles machines ou de logiciels, plutôt que de les déduire progressivement au fil du temps.

Cette mesure devrait fournir 8 milliards $ en allégement fiscal, selon la province, et porterait à plus de 12 milliards $ sur cinq ans l’allégement fiscal total offert par l’Ontario pour soutenir les investissements des entreprises.

Le ministre des Finances réitère aussi, dans son énoncé économique, le plan d’action Canada-Ontario de 8,7 milliards $ visant à renforcer les secteurs de l’acier, de l’automobile et des minéraux critiques de la province.

Cette série d’engagements comprend 5 milliards $ pour moderniser les usines d’acier, ainsi que 2,5 milliards $ pour aider l’industrie automobile provinciale, actuellement en difficulté, à opérer un virage vers la production de véhicules électriques.

Auteurs

Partagez
Tweetez
Envoyez

Ne manquez pas!

Publicité

Pour la meilleur expérience sur ce site, veuillez activer Javascript dans votre navigateur