Protéger l’Ontario: à quel prix?

Le gouvernement de l’Ontario n’a déboursé qu’une infime portion de l’argent des contribuables qu’il avait mis de côté pour un programme visant à soutenir les entreprises touchées par la guerre commerciale avec les États-Unis.

Le gouvernement de Doug Ford a lancé le «Programme de financement pour protéger l’Ontario», en 2025, pour aider les entreprises à protéger les emplois et à se transformer pour s’adapter aux perturbations liées aux droits de douane.

Avec ce compte, qui devait être assorti de 5 milliards $ des contribuables, la province disait vouloir fournir «une aide immédiate sous forme de liquidités» et offrir un «filet de sécurité à déployer en cas d’urgence pour les entreprises ontariennes qui ont épuisé le financement disponible».

Dans le dernier budget de la province, le ministre des Finances, Peter Bethlenfalvy, a révélé que seulement 1 milliard de ces dollars avaient été mis de côté dans le cadre de ce programme.

Combien de dollars versés?

Le gouvernement progressiste-conservateur de Doug Ford n’avait encore jamais précisé combien de ces dollars ont été versés aux entreprises jusqu’à présent.