Délai pour une usine de batteries Volkswagen en Ontario: «Une bonne nouvelle»?

Le plan du gouvernement ontarien en matière de fabrication de véhicules électriques subit les contrecoups des mesures tarifaires de Donald Trump. Le premier ministre Doug Ford a convoqué tous ses ministres à Queen’s Park, le 25 septembre, pour «faire le point» sur leur promesse de «Protéger l’Ontario».

La réunion du Cabinet ministériel, convoquée par Doug Ford, est survenue alors que PowerCo, la filiale canadienne de Volkswagen, chargée du projet de construction d’une usine de batteries de véhicules électriques à St. Thomas, en Ontario, a annoncé jeudi que l’ouverture est repoussée de deux ans.

Et ce délai est une nouvelle tuile qui tombe sur l’industrie des véhicules électriques en Ontario, après l’abandon de la production de la fourgonnette électrique BrightDrop de General Motors, à Ingersoll, et l’annulation du projet d’usine de véhicules électriques de Honda de 15 milliards $, à Alliston, l’an dernier.

«Très enthousiasmant»

Mais le ministre du Développement économique, Vic Fedeli, voit les choses d’un autre œil.

Le délai de deux ans pour le projet de construction d’une usine de batteries de véhicules électriques Volkswagen, est «très enthousiasmant», selon ce ministre, qui est derrière la stratégie ontarienne en matière de fabrication de véhicules électriques.