Bientôt une première école élémentaire Viamonde à St. Thomas

Le Conseil scolaire Viamonde vient d’obtenir du ministère de l’Éducation plus de 15,6 millions $ pour la construction d’une école élémentaire de langue française à St. Thomas, au Sud de London.

Ce projet a été confirmé cette semaine par le ministre Paul Calandra dans la foulée de plusieurs annonces portant sur des investissements en immobilisations.

La nouvelle école, qui pourra accueillir 262 élèves de l’élémentaire, comprendra également des espaces de garderie, deux salles de ressources, un gymnase ainsi qu’une bibliothèque.

Elle contribuera à répondre aux besoins des familles francophones de la région et à soutenir la vitalité de la francophonie locale.

Nouveau type de partenariat

Bien que cette école soit propriété de Viamonde et entièrement administrée par le Conseil, elle sera intégrée à un complexe scolaire développé en partenariat avec le Thames Valley District School Board, qui y construira aussi une école.

Chaque établissement bénéficiera d’installations distinctes, assurant des espaces dédiés aux élèves francophones.