Bientôt une première école élémentaire Viamonde à St. Thomas

Viamonde St. Thomas
Bill Tucker, directeur de l’éducation du Thames Valley District School Board, Sébastien Fontaine, directeur de l’éducation du CS Viamonde, le ministre de l'Éducation Paul Calandra, Benoit Fortin, président du CS Viamonde. Photo: CS Viamonde
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Publié 29/04/2026 par l-express.ca

Le Conseil scolaire Viamonde vient d’obtenir du ministère de l’Éducation plus de 15,6 millions $ pour la construction d’une école élémentaire de langue française à St. Thomas, au Sud de London.

Ce projet a été confirmé cette semaine par le ministre Paul Calandra dans la foulée de plusieurs annonces portant sur des investissements en immobilisations.

La nouvelle école, qui pourra accueillir 262 élèves de l’élémentaire, comprendra également des espaces de garderie, deux salles de ressources, un gymnase ainsi qu’une bibliothèque.

Elle contribuera à répondre aux besoins des familles francophones de la région et à soutenir la vitalité de la francophonie locale.

Nouveau type de partenariat

Bien que cette école soit propriété de Viamonde et entièrement administrée par le Conseil, elle sera intégrée à un complexe scolaire développé en partenariat avec le Thames Valley District School Board, qui y construira aussi une école.

Chaque établissement bénéficiera d’installations distinctes, assurant des espaces dédiés aux élèves francophones.

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«Cette annonce représente bien plus qu’un investissement en infrastructure», selon le président du CS Viamonde, Benoit Fortin. «Elle incarne notre engagement à offrir aux familles francophones un accès à une éducation de qualité, dans leur langue et près de chez elles.»

Avancée pour les familles

«L’arrivée de Viamonde à St. Thomas est une excellente nouvelle pour la communauté et témoigne de la confiance du gouvernement envers notre mission éducative.»

Pour le conseiller scolaire de la région, David Paradis, «c’est une avancée majeure pour les familles francophones de St. Thomas et des environs».

Le Conseil scolaire Viamonde gère 58 écoles de langue française laïques dans la péninsule ontarienne, de Bowmanville à Windsor.

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