Viamonde ajoute des niveaux 7 et 8 à Burlington, Bowmanville et Oshawa


L'école élémentaire Renaissance. Dessins: Viamonde
Publié 17/12/2025 par l-express.ca

Le Conseil scolaire Viamonde ajoute des 7e et 8e années aux écoles élémentaires Renaissance (Burlington), Antonine-Maillet (Oshawa) et Viola-Léger (Bowmanville).

À compter de septembre 2026, les élèves pourront intégrer la 7e année dans leur école élémentaire, puis la 8e année s’ajoutera l’année suivante, soit en septembre 2027.

Cette évolution permettra aux jeunes de poursuivre leur cheminement dans un environnement familier, tout en favorisant une transition harmonieuse vers l’école secondaire.

«L’ajout des années intermédiaires dans ces écoles s’inscrit dans notre volonté d’offrir aux élèves un parcours éducatif cohérent et de grande qualité, ancré dans leur communauté», souligne le directeur de l’éducation Sébastien Fontaine. «Cette continuité contribue à leur bien-être, à leur réussite et à leur engagement scolaire.»


L’école élémentaire Viola-Léger.

Nouvelle école secondaire

Le Conseil scolaire Viamonde poursuit par ailleurs ses démarches auprès du ministère de l’Éducation afin d’obtenir le financement nécessaire à la construction d’une école secondaire dans l’Est de Durham. D’ici la concrétisation de ce projet, l’intégration des 7e et 8e années aux écoles Antonine-Maillet et Viola-Léger est une solution intérimaire.

L’école secondaire Ronald-Marion, située à Pickering, continue d’être l’école secondaire Viamonde qui accueille l’ensemble des élèves des écoles élémentaires de Durham, à partir de la 9e année.

À Burlington, l’ajout des niveaux 7e et 8e années permettra aux élèves de profiter d’une école plus près de chez eux pendant deux années supplémentaires avant de transitionner vers l’école Georges-P.-Vanier, qui demeure l’école secondaire Viamonde de leur zone de fréquentation.


L’école élémentaire Antonine-Maillet.

Premier aux tests provinciaux

Le Conseil scolaire Viamonde gère 41 écoles élémentaires et 16 écoles secondaires établies dans la péninsule du Centre-Sud de l’Ontario: de Bowmanville à Windsor, en passant par Toronto, Hamilton, Niagara Falls et London.

L’Association des conseils scolaires des écoles publiques de l’Ontario (ACÉPO) se réjouissait récemment de la performance de Viamonde aux tests provinciaux de l’Office de la qualité et de la responsabilité en éducation (OQRE). «La communauté scolaire de Viamonde connaît une performance exceptionnelle en se classant au premier rang dans toutes les catégories confondues!»

Auteur

