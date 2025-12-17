Viamonde ajoute des niveaux 7 et 8 à Burlington, Bowmanville et Oshawa

Le Conseil scolaire Viamonde ajoute des 7e et 8e années aux écoles élémentaires Renaissance (Burlington), Antonine-Maillet (Oshawa) et Viola-Léger (Bowmanville).

À compter de septembre 2026, les élèves pourront intégrer la 7e année dans leur école élémentaire, puis la 8e année s’ajoutera l’année suivante, soit en septembre 2027.

Cette évolution permettra aux jeunes de poursuivre leur cheminement dans un environnement familier, tout en favorisant une transition harmonieuse vers l’école secondaire.

«L’ajout des années intermédiaires dans ces écoles s’inscrit dans notre volonté d’offrir aux élèves un parcours éducatif cohérent et de grande qualité, ancré dans leur communauté», souligne le directeur de l’éducation Sébastien Fontaine. «Cette continuité contribue à leur bien-être, à leur réussite et à leur engagement scolaire.»

Nouvelle école secondaire

Le Conseil scolaire Viamonde poursuit par ailleurs ses démarches auprès du ministère de l’Éducation afin d’obtenir le financement nécessaire à la construction d’une école secondaire dans l’Est de Durham. D’ici la concrétisation de ce projet, l’intégration des 7e et 8e années aux écoles Antonine-Maillet et Viola-Léger est une solution intérimaire.