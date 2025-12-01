Bientôt une nouvelle école élémentaire Viamonde à Ajax

ajax Viamonde
Devant le site de la future école élémentaire Viamonde à Ajax: Sylvie Landry, ancienne présidente du Conseil scolaire, Kristine Dandavino, conseillère scolaire pour la région de Durham, Sébastien Fontaine, directeur de l'éducation, Lorne Coe, député provincial de Whitby, Nancy Henry, conseillère municipale à la Ville d'Ajax, Tricia Verreault, surintendante des services corporatifs, Miguel Ladouceur, directeur exécutif, immobilisations, entretien et planification.
Publié 01/12/2025 par l-express.ca

La communauté francophone d’Ajax, en banlieue Est de Toronto, aura accès à une nouvelle école élémentaire du Conseil scolaire Viamonde en septembre 2027.

Le ministère de l’Éducation de l’Ontario a confirmé récemment son financement de de 25,1 millions $ pour soutenir la construction de cette école.

Une fois terminé, elle offrira 317 nouvelles places pour les élèves de l’élémentaire, ainsi que 49 places en services de garde.

La future école sera située au 28 avenue Turnerbury, où se sont rendus le 28 novembre cinq dirigeants de Viamonde avec le député provincial de Whitby et la conseillère municipale du secteur à la Ville d’Ajax, pour l’annonce officielle.

ajax Viamonde
Représentation d’artiste de la future école élémentaire Viamonde à Ajax,

Environnement moderne

«Le financement destiné à la nouvelle école élémentaire publique à Ajax est une excellente nouvelle pour notre communauté», a déclaré le député Lorne Coe.

«Notre quatrième école élémentaire laïque de langue française à Durham témoignera de la vitalité, de la croissance et du futur prometteur de la communauté francophone dans cette région», assure la conseillère scolaire de la région à la table de Viamonde, Kristine Dandavino.

Pour le président de Viamonde, Benoit Fortin, «cette nouvelle école viendra consolider notre offre de programmes et services dans la région».

«Enfin, les familles d’Ajax et de Whitby auront accès à une école élémentaire Viamonde plus près de chez eux pour apprendre, vivre et réussir en français, dans un environnement moderne, inclusif et culturellement adapté.»

viamonde
Benoit Fortin et Emmanuelle Richez.

Continuité à la gouvernance de Viamonde

Le 21 novembre, Benoit Fortin avait été reconfirmé dans ses fonctions. Au cours de la réunion annuelle d’organisation, les douze élus de Viamonde ont également reconfirmé Emmanuelle Richez à la vice-présidence pour la prochaine année.

Benoit Fortin représente la région de Toronto Est, et Emmanuelle Richez celle de Essex. Le Conseil scolaire Viamonde gère 41 écoles élémentaires et 16 écoles secondaires dans toute la péninsule centre-sud ontarienne, de Bowmanville à Windsor.

Viamonde représente «l’un des rares niveaux de gouvernance démocratique 100% francophone» en Ontario, rappellent-ils. «Le droit de gestion de nos propres institutions en milieu minoritaire est solidement ancré dans la Charte canadienne des droits et libertés.»

