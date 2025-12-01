Bientôt une nouvelle école élémentaire Viamonde à Ajax

La communauté francophone d’Ajax, en banlieue Est de Toronto, aura accès à une nouvelle école élémentaire du Conseil scolaire Viamonde en septembre 2027.

Le ministère de l’Éducation de l’Ontario a confirmé récemment son financement de de 25,1 millions $ pour soutenir la construction de cette école.

Une fois terminé, elle offrira 317 nouvelles places pour les élèves de l’élémentaire, ainsi que 49 places en services de garde.

La future école sera située au 28 avenue Turnerbury, où se sont rendus le 28 novembre cinq dirigeants de Viamonde avec le député provincial de Whitby et la conseillère municipale du secteur à la Ville d’Ajax, pour l’annonce officielle.

Environnement moderne

«Le financement destiné à la nouvelle école élémentaire publique à Ajax est une excellente nouvelle pour notre communauté», a déclaré le député Lorne Coe.