Sommet de l’investissement: l’Ontario présente 15 projets majeurs

Doug Ford au Sommet canadien de l'investissement.
Doug Ford au Sommet canadien de l'investissement.
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Publié 17/09/2026 par Émilie Gougeon-Pelletier

Le premier ministre de l’Ontario, Doug Ford, a profité du premier Sommet canadien de l’investissement pour présenter 15 projets majeurs à des chefs d’entreprises internationaux.

Des centaines de dirigeants d’entreprises venant de partout dans le monde se réunissaient à Toronto les 14 et 15 septembre pour un sommet visant à attirer de nouveaux investissements au Canada.

Hôte de ce sommet, le gouvernement fédéral veut faire découvrir les grands projets à ces entrepreneurs et gestionnaires d’actifs internationaux, espérant les convaincre d’investir dans des secteurs comme l’énergie, les infrastructures et les minéraux essentiels.

Le premier ministre du Canada Mark Carney s’est fixé l’objectif de générer plus de 1000 milliards $ d’investissements provenant de partenaires publics, privés et institutionnels sur cinq ans grâce aux investissements en capital et aux mesures incitatives de son gouvernement.

Mark Carney au Sommet canadien de l'investissement.
Mark Carney au Sommet canadien de l’investissement.

En Ontario, un «recueil d’occasions d’investissement»

Le premier ministre de l’Ontario, Doug Ford, a prévu rencontrer «des chefs d’entreprise provenant des quatre coins de la planète, notamment du Koweït, de la Malaisie, des Pays-Bas, de Singapour, du Qatar, de la Norvège, du Japon et de l’Australie», au cours de l’événement.

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Il a dévoilé son «recueil d’occasions d’investissement de l’Ontario», un livre d’une vingtaine de pages qui comprend 15 grands projets représentant des dizaines de milliards de dollars en investissements dans les secteurs de la production et du transport d’énergie, des minéraux critiques et de l’exploitation minière, de l’intelligence artificielle et de la fabrication de pointe.

«L’Ontario a ce dont le monde a besoin, et nous veillerons à ce que le monde entier le sache», voilà le message que Doug Ford veut transmettre durant le sommet, a-t-il indiqué dans un communiqué.

Le premier ministre Ford affirme que son gouvernement «n’a ménagé aucun effort pour rendre l’Ontario plus concurrentielle», citant des mesures de réduction de formalités administratives et d’accélération de délivrance des permis, entre autres.

Le gouvernement fédéral a annoncé le 14 septembre que les investisseurs injectant au moins 1 milliard $ dans l’économie canadienne bénéficieront désormais d’un accès prioritaire à un programme proposant des décisions exécutoires de l’Agence du revenu du Canada.

Doug Ford au Sommet canadien de l'investissement.
Doug Ford et ses ministres avec un interlocuteur japonais en marge du Sommet canadien de l’investissement.

Opposition

N’empêche, ce n’est pas tout le monde qui est à l’aise avec l’idée de convaincre les investisseurs privés et étrangers par l’entremise des fonds publics.

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Des manifestants, parmi lesquels des représentants syndicaux, des dirigeants autochtones et des militants pour le climat et le logement, devaient se rassembler lundi au Nathan Phillips Square avant de défiler dans le centre-ville.

Les organisateurs de la manifestation affirment qu’ils rejettent l’idée de laisser l’avenir économique du Canada entre les mains des PDG et s’inquiètent pour l’avenir des services publics, des oléoducs et de l’industrie de l’armement.

– Avec des informations de la Presse canadienne

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