Sommet de l’investissement: l’Ontario présente 15 projets majeurs

Le premier ministre de l’Ontario, Doug Ford, a profité du premier Sommet canadien de l’investissement pour présenter 15 projets majeurs à des chefs d’entreprises internationaux.

Des centaines de dirigeants d’entreprises venant de partout dans le monde se réunissaient à Toronto les 14 et 15 septembre pour un sommet visant à attirer de nouveaux investissements au Canada.

Hôte de ce sommet, le gouvernement fédéral veut faire découvrir les grands projets à ces entrepreneurs et gestionnaires d’actifs internationaux, espérant les convaincre d’investir dans des secteurs comme l’énergie, les infrastructures et les minéraux essentiels.

Le premier ministre du Canada Mark Carney s’est fixé l’objectif de générer plus de 1000 milliards $ d’investissements provenant de partenaires publics, privés et institutionnels sur cinq ans grâce aux investissements en capital et aux mesures incitatives de son gouvernement.

En Ontario, un «recueil d’occasions d’investissement»

Le premier ministre de l’Ontario, Doug Ford, a prévu rencontrer «des chefs d’entreprise provenant des quatre coins de la planète, notamment du Koweït, de la Malaisie, des Pays-Bas, de Singapour, du Qatar, de la Norvège, du Japon et de l’Australie», au cours de l’événement.