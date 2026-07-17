Grands projets et eau potable: les Premières Nations haussent le ton

Cette semaine en politique fédérale

Premières Nations
La cheffe nationale de l’Assemblée des Premières Nations, Cindy Woodhouse Nepinak. Photo: capture d’écran CPAC
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Publié 17/07/2026 par Camille Langlade

Cette semaine dans l’actualité politique fédérale: les Premières Nations se rassemblent à Ottawa sur fond de tensions; les ministres de l’Environnement discutent d’économie; une mission de l’OTAN pour la sécurité dans l’Arctique; le juge Glenn Joyal est officiellement assermenté; suspension de parrainages en immigration; la Banque du Canada maintient le taux directeur.

Mécontentement des Premières Nations

Du 14 au 16 juillet, des chefs représentant plus de 630 Premières Nations se sont réunis à Ottawa pour l’assemblée générale annuelle de l’Assemblée des Premières Nations (APN).

La rencontre se déroule après une année marquée par des tensions entre les chefs des Premières Nations et Ottawa sur les grands projets d’intérêt national et le projet de loi sur l’eau potable.

Au programme: 53 résolutions débattues, portant notamment sur les grands projets, la protection de l’enfance, l’accès à l’eau potable, le statut en vertu de la Loi sur les Indiens et des appels au Vatican pour qu’il abroge une série de décrets pontificaux.

Eau potable : Le projet de loi C-37 doit établir un nouveau cadre législatif sur l’accès à l’eau potable dans les communautés des Premières Nations.

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Si Ottawa le présente comme une avancée importante, l’APN soutient que le texte devra être bonifié. Plutôt que de reconnaître un droit plein à l’eau potable, comme le faisait le projet de loi précédent, C-37 ne s’engage qu’à une «réalisation progressive» de ce droit, un recul que dénoncent plusieurs chefs, qui déplorent aussi un manque de consultation dans son élaboration.

La porte-parole du Nouveau Parti démocratique (NPD) en matière d’affaires autochtones, Leah Gazan, s’est jointe aux chefs pour demander au gouvernement libéral de mettre fin «aux violations persistantes des droits de la personne» contenues dans le projet de loi.

Rencontre à venir : Les chefs participeront à une rencontre avec Mark Carney et les premiers ministres des provinces et territoires le 26 octobre, a annoncé la cheffe nationale de l’APN, Cindy Woodhouse Nepinak.

environnement
Le ministre albertain Grant Hunter est actuellement le président du Conseil canadien des ministres de l’Environnement. Photo: capture d’écran CPAC

Les ministres de l’Environnement parlent d’économie

Le Conseil canadien des ministres de l’Environnement s’est réuni cette semaine à Calgary.

«Le Canada est prêt à construire de nouveau», a affirmé en ouverture de la conférence de presse de clôture le ministre de l’Environnement et des Aires protégées de l’Alberta et président du Conseil, Grant Hunter. De l’avis du Conseil, les décisions concernant l’environnement ont trop souvent été prises sans penser à leur impact économique, dit-il.

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Les discussions se sont concentrées sur la possibilité de protéger l’environnement tout en appuyant la croissance économique, attirer des investissements et créer des emplois. Réduire les dédoublements entre les réglementations, augmenter la coordination et offrir plus de certitude pour les investissements font aussi partie des priorités abordées.

La ministre fédérale de l’Environnement, Julie Dabrusin, a commencé son allocution en parlant de la crise énergétique mondiale et de la réduction des émissions de gaz à effet de serre sur le long terme.

L’économie avant tout : La conférence a eu lieu pendant que des incendies de forêt, très probablement attisés par les changements climatiques, ravagent les Territoires du Nord-Ouest et l’Ouest de l’Ontario. Interrogé si ces feux ont influencé les discussions, Grant Hunter s’est tourné vers les besoins en énergie.

«Nous avons eu des saisons d’incendies de forêt à travers toute l’histoire de notre pays. Ça ne s’arrêtera pas. Nous pensons que notre proposition de valeur porte sur le fait que le monde aura besoin de plus d’énergie provenant du Canada. Nous croyons que nous le faisons mieux que n’importe quelle autre juridiction en raison de nos normes environnementales», a répondu le ministre albertain.

Forces armées canadiennes
Un navire des Forces armées canadiennes dans l’Arctique. Photo: FAC

L’OTAN examine la sécurité dans l’Arctique

Cette semaine, le Parlement canadien a accueilli les membres d’une mission d’étude de l’Assemblée parlementaire de l’OTAN sur la sécurité dans l’Arctique.

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Cette délégation multinationale de 30 parlementaires issus de 15 pays a assisté à des séances d’information sur la sécurité dans l’Arctique à Ottawa, avant de se rendre à Iqaluit, au Nunavut, pour sa mission d’étude.

Défense : Cette mission vise à améliorer les infrastructures et les capacités militaires du Canada dans l’Arctique. Les délégués ont également rencontré des dirigeants et des personnalités autochtones.

Le juge Joyal assermenté

Le Franco-Manitobain Glenn Joyal a officiellement été assermenté à titre de juge de la Cour suprême du Canada, mercredi. La cérémonie privée a été présidée par le juge en chef Richard Wagner.

Cour suprême
Glenn Joyal. Photo: collection de la CSC

Glenn Joyal occupait le poste de juge en chef de la Cour du Banc du Roi du Manitoba depuis 2011. Il a exercé dans les domaines du droit pénal et du droit constitutionnel. Il a également été membre de l’Association des juristes d’expression française du Manitoba.

Parrainage des parents et grands-parents suspendu

Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) a annoncé suspendre la réception de nouvelles demandes dans le cadre du Programme des parents et des grands-parents.

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Ce dernier permet aux personnes résidentes permanentes et citoyennes de parrainer ces membres de leur famille pour qu’ils immigrent au Canada.

Le ministère précise toutefois qu’il continuera à traiter les demandes existantes et prévoit d’accorder la résidence permanente à un maximum de 15 000 personnes dans le cadre de ce programme.

Les parents et les grands-parents peuvent toujours rendre visite à leur famille au Canada grâce au super visa, qui leur permet de séjourner au pays pendant 5 ans de façon continue.

Taux directeur maintenu

La Banque du Canada a annoncé qu’elle maintenait son taux directeur à 2,25%, pour la sixième fois d’affilée. Elle s’attend à ce que l’économie rebondisse après un début d’année difficile.

L’inflation a atteint 3,2% en mai, alimentée par la flambée des prix de l’essence au printemps, conséquence du choc énergétique mondial provoqué par la guerre en Iran.

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Dans son rapport, la Banque du Canada souligne toutefois que l’inflation demeure près de sa cible de 2% lorsque les prix de l’essence sont exclus.

Avec des informations de Julien Cayouette.

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