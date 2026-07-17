Grands projets et eau potable: les Premières Nations haussent le ton

Cette semaine dans l’actualité politique fédérale: les Premières Nations se rassemblent à Ottawa sur fond de tensions; les ministres de l’Environnement discutent d’économie; une mission de l’OTAN pour la sécurité dans l’Arctique; le juge Glenn Joyal est officiellement assermenté; suspension de parrainages en immigration; la Banque du Canada maintient le taux directeur.

Mécontentement des Premières Nations

Du 14 au 16 juillet, des chefs représentant plus de 630 Premières Nations se sont réunis à Ottawa pour l’assemblée générale annuelle de l’Assemblée des Premières Nations (APN).

La rencontre se déroule après une année marquée par des tensions entre les chefs des Premières Nations et Ottawa sur les grands projets d’intérêt national et le projet de loi sur l’eau potable.

Au programme: 53 résolutions débattues, portant notamment sur les grands projets, la protection de l’enfance, l’accès à l’eau potable, le statut en vertu de la Loi sur les Indiens et des appels au Vatican pour qu’il abroge une série de décrets pontificaux.

Eau potable : Le projet de loi C-37 doit établir un nouveau cadre législatif sur l’accès à l’eau potable dans les communautés des Premières Nations.