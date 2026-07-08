Un pipeline de 3300 km entre l’Alberta et l’Ontario

L’Alberta et l’Ontario ont dévoilé le tracé proposé pour un projet de pipeline reliant les deux provinces, qui compterait 3300 kilomètres et qui permettrait le transport de l’équivalent de 500 000 barils de pétrole brut par jour.

Le «Bouclier pour le Nord» relierait Hardisty, une petite ville albertaine considérée comme le principal centre de distribution de pétrole du Canada, à Sarnia, en Ontario, qui dispose d’une capacité de raffinage et qui est directement reliée aux infrastructures énergétiques et maritimes existantes.

Les premiers ministres de l’Ontario, Doug Ford, et de l’Alberta, Danielle Smith, étaient à Calgary, le 6 juillet, pour en faire l’annonce.

«L’Alberta s’engage à collaborer avec ses partenaires provinciaux et fédéraux pour concrétiser cette opportunité. Un nouveau pipeline ouest-est reliera l’énergie canadienne aux consommateurs canadiens tout en jetant les bases d’une croissance future», a affirmé Danielle Smith, dont la province tiendra un référendum en octobre sur l’indépendance de l’Alberta.

Celle-ci estime que le projet sera bénéfique à l’unité nationale.