Un accord avec la Colombie-Britannique pave la voie à l’oléoduc albertain

oléoduc Trans Mountain
L'oléoduc Trans Mountain en construction.
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Publié 03/07/2026 par Inès Lombardo

Cette semaine en politique fédérale: un accord avec la Colombie-Britannique sur le transport du pétrole albertain; les Conservateurs demandent une enquête sur le plan de logement en Colombie-Britannique; les États-Unis refusent de renouveler l’ACEUM; rencontre des ministres canadiens de la francophonie; un honneur pour Trèva Cousineau.

Le premier ministre Mark Carney et la première ministre de l’Alberta, Danielle Smith, ont annoncé le 2 juillet un projet d’oléoduc qui relierait les sables bitumineux du Nord de l’Alberta au Sud de la Colombie-Britannique, en suivant le tracé du pipeline Trans Mountain.

Les travaux devraient débuter entre 2027 et 2029 et se terminer entre 2032 et 2034.

Coûts : Estimé entre 35,2 et 43,7 milliards $, le projet permettra de transporter un million de barils de pétrole par jour. Selon le gouvernement fédéral, il générera plus de 200 milliards $ d’investissements et créera au moins 175 000 emplois au Canada. L’Alberta a déjà investi 18,3 millions $ dans le projet.

David Eby, oléoduc, pipeline
David Eby, premier ministre de la Colombie-Britannique. Photo: province de la CB – Flickr

Un autre accord : Quelques heures plus tôt, en Colombie-Britannique, Mark Carney a signé un accord avec le premier ministre de la province, David Eby. L’accord garantit le maintien du moratoire interdisant les pétroliers dans le Nord-Ouest de la province, malgré la poursuite du projet de l’oléoduc albertain.

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Le document souligne aussi le développement de corridors visant à exporter les ressources naturelles canadiennes à l’international, notamment vers l’Asie.

Ces projets restent toutefois controversés en raison de l’opposition de certaines Premières Nations et des réserves exprimées par le gouvernement de la Colombie-Britannique, dirigé par David Eby.

Ce dernier a assuré en conférence de presse, aux côtés de Mark Carney, que les Britanno-Colombiens seraient «compensés justement» pour les risques environnementaux qu’un tel projet pourrait entraîner.

Les Conservateurs demandent une enquête sur le plan de logement libéral en Colombie-Britannique

Le 29 juin, le chef conservateur Pierre Poilievre a demandé du Parlement une enquête sur le projet du gouvernement fédéral, visant à convertir 2 200 copropriétés invendues en Colombie-Britannique en logements abordables.

Pierre Poilievre
Pierre Poilievre.

Selon lui, cette initiative pourrait avantager les promoteurs immobiliers.

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De son côté, le gouvernement affirme que le programme vise à offrir des logements en formule location avec option d’achat, tandis que la Colombie-Britannique estime qu’il pourrait permettre d’acquérir des logements à moindre coût pour les rendre plus accessibles.

Le communiqué du Parti conservateur souligne également les difficultés persistantes d’accès au logement au Canada. Il rappelle l’engagement du gouvernement de construire 500 000 logements par année et affirme que les prévisions de construction demeurent inférieures à cet objectif.

Le Canada dans l’incertitude après le refus des États-Unis de renouveler l’ACEUM

Les États-Unis ont refusé le 1er juillet de renouveler l’Accord Canada–États-Unis–Mexique (ACEUM), du moins dans sa forme actuelle.

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Le réexamen de l’Accord Canada–États-Unis et Mexique (ACÉUM) nous replonge dans des négociations périlleuses. Photo: iStock.com/ronniechua

Washington affirme vouloir corriger certaines «lacunes» de l’accord et réduire son déficit commercial avec le Canada et le Mexique.

Pour le Canada, cela signifie une période d’incertitude accrue sur le plan commercial, alors que l’ACEUM continue de protéger une grande partie des exportations canadiennes, mais pas certains secteurs comme l’acier, l’aluminium, l’automobile et le bois d’œuvre, toujours soumis à des tensions tarifaires.

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Ottawa et Washington poursuivent donc les négociations, notamment sur ces droits de douane sectoriels, afin de limiter les impacts économiques et de stabiliser les échanges.

Langues officielles: réengagement des ministres de la francophonie

Réunis à Winnipeg les 25 et 26 juin, les ministres du Conseil des ministres sur la francophonie canadienne (CMFC) ont réaffirmé leur engagement à renforcer les services en français et à appuyer les communautés francophones du pays.

francophonie canadienne
Les ministres responsables de la francophonie canadienne. À g.: Natalia Kusendova-Bashta, ministre des Affaires francophones de l’Ontario. 3e: Mark Miller, ministre fédéral de l’Identité et de la Culture canadiennes, responsable des Langues officielles. 4e: Louis Lemieux, adjoint parlementaire du ministre de la langue française du Québec Jean-François Roberge. Photo: CMFC

Les échanges ont porté sur l’accès à la justice, l’immigration francophone, le développement économique et la promotion du français.

Les responsables ont également souligné l’importance de poursuivre la collaboration entre les gouvernements afin de favoriser l’épanouissement de la francophonie partout au pays.

«Mieux faire» : Le ministre fédéral responsable des Langues officielles, Marc Miller, a reconnu que les gouvernements «peuvent tous mieux faire» après le décès d’un francophone aux urgences au Nouveau-Brunswick, où il n’a pas pu être servi en français.

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Il s’est engagé à améliorer l’accès aux services en français partout au pays, tout en rappelant que cette responsabilité est partagée entre les différents paliers de gouvernement.

La Franco-Ontarienne Trèva Cousineau reçoit l’Ordre du Canada

Trèva Cousineau, figure importante de la francophonie ontarienne, a été décorée de l’Ordre du Canada par la gouverneure générale Louise Arbour, le 26 juin.

Trèva Cousineau
Trèva Cousineau. Photo: courtoisie CFA

Honneurs : Engagée depuis plus de 60 ans dans la promotion de la francophonie canadienne, elle a contribué à de nombreux organismes et comités. Déjà honorée par plusieurs distinctions, dont le prix Bernard-Grandmaître, elle a également un parc à Orléans, en banlieue d’Ottawa, qui porte son nom.

L’Ordre du Canada, l’une des plus hautes distinctions du pays, récompense les personnes ayant apporté une contribution exceptionnelle et durable au Canada. Cette année, 61 personnes ont été nommées, dont Michael J. Fox, Christine Sinclair, Yvan Cournoyer et la Dre Caroline Quach-Thanh.

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