Un accord avec la Colombie-Britannique pave la voie à l’oléoduc albertain

Cette semaine en politique fédérale: un accord avec la Colombie-Britannique sur le transport du pétrole albertain; les Conservateurs demandent une enquête sur le plan de logement en Colombie-Britannique; les États-Unis refusent de renouveler l’ACEUM; rencontre des ministres canadiens de la francophonie; un honneur pour Trèva Cousineau.

Le premier ministre Mark Carney et la première ministre de l’Alberta, Danielle Smith, ont annoncé le 2 juillet un projet d’oléoduc qui relierait les sables bitumineux du Nord de l’Alberta au Sud de la Colombie-Britannique, en suivant le tracé du pipeline Trans Mountain.

Les travaux devraient débuter entre 2027 et 2029 et se terminer entre 2032 et 2034.

Coûts : Estimé entre 35,2 et 43,7 milliards $, le projet permettra de transporter un million de barils de pétrole par jour. Selon le gouvernement fédéral, il générera plus de 200 milliards $ d’investissements et créera au moins 175 000 emplois au Canada. L’Alberta a déjà investi 18,3 millions $ dans le projet.

Un autre accord : Quelques heures plus tôt, en Colombie-Britannique, Mark Carney a signé un accord avec le premier ministre de la province, David Eby. L’accord garantit le maintien du moratoire interdisant les pétroliers dans le Nord-Ouest de la province, malgré la poursuite du projet de l’oléoduc albertain.