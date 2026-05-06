Louise Arbour: gouverneure générale dans un monde «moins civilisé»

Louise Arbour deviendra la 31e gouverneure générale du Canada, succédant ainsi à Mary Simon. Ancienne juge de la Cour suprême du Canada, elle est la troisième Québécoise à occuper ce poste et est parfaitement bilingue.

La nomination de Louise Arbour met fin à la controverse née de la nomination de sa prédécesseure, Mary Simon, qui parlait l’anglais et l’inuktitut, mais pas le français.

Les francophones du pays avaient décrié le choix de Justin Trudeau de nommer une gouverneure générale qui ne parlait pas une des langues officielles du Canada. Une situation qui a parfois mis en opposition la sauvegarde du français et des langues autochtones.

Ni Louise Arbour ni Mark Carney n’ont souhaité qualifier ce choix de nomination de Justin Trudeau comme une «erreur», en réponse à une question d’une journaliste lors de l’annonce de la nouvelle gouverneure générale, le 5 mai.

«C’est important d’avoir le bilinguisme dans toutes les institutions fédérales du Canada», a simplement résumé le premier ministre.