Louise Arbour: gouverneure générale dans un monde «moins civilisé»

Louise Arbour, GG
La 31e gouverneure générale du Canada, Louise Arbour, et le premier ministre Mark Carney, le 5 mai, lors de l’annonce officielle de sa nomination faite au Musée des Beaux-Arts du Canada. Photo: Inès Lombardo, Francopresse
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Publié 06/05/2026 par Inès Lombardo

Louise Arbour deviendra la 31e gouverneure générale du Canada, succédant ainsi à Mary Simon. Ancienne juge de la Cour suprême du Canada, elle est la troisième Québécoise à occuper ce poste et est parfaitement bilingue.

La nomination de Louise Arbour met fin à la controverse née de la nomination de sa prédécesseure, Mary Simon, qui parlait l’anglais et l’inuktitut, mais pas le français.

Les francophones du pays avaient décrié le choix de Justin Trudeau de nommer une gouverneure générale qui ne parlait pas une des langues officielles du Canada. Une situation qui a parfois mis en opposition la sauvegarde du français et des langues autochtones.

Ni Louise Arbour ni Mark Carney n’ont souhaité qualifier ce choix de nomination de Justin Trudeau comme une «erreur», en réponse à une question d’une journaliste lors de l’annonce de la nouvelle gouverneure générale, le 5 mai.

«C’est important d’avoir le bilinguisme dans toutes les institutions fédérales du Canada», a simplement résumé le premier ministre.

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«Nous nous devons de réaffirmer la confiance que nous avons les uns envers les autres», a affirmé Louise Arbour. Photo: Inès Lombardo, Francopresse

Esprit critique

Dans un discours composé d’environ de 30% de français, le premier ministre Carney a fait l’éloge de la nouvelle gouverneure générale.

Louise Arbour sera ainsi la «gardienne de notre ordre constitutionnel», a-t-il annoncé depuis la salle du Musée des Beaux-Arts du Canada, à Ottawa.

«C’est grâce à ses institutions qu’un pays aussi vaste et diversifié que le nôtre parvient non seulement à rester uni, mais aussi à prospérer. Dans un monde plus dangereux, plus divisé et moins civilisé, les institutions sont plus importantes que jamais.»

Interrogée sur le fait qu’elle n’a pas «la langue dans sa poche», notamment pour avoir qualifié la décision de Donald Trump de déclarer la guerre à l’Iran de «folie pure», la principale concernée a assuré qu’elle était certaine que «les gens comprennent très bien qu’on peut avoir exprimé des opinions dans un certain contexte qui ne sont pas des opinions qu’on nécessairement mettre en œuvre dans un contexte officiel différent».

«J’accepte ces responsabilités avec un sens profond du devoir, à un moment où les Canadiennes et Canadiens sont confrontés à la complexité du changement. Conscients de cette réalité, nous nous devons de développer les compétences requises pour y faire face», a-t-elle déclaré, dans un sous-entendu appuyé aux tarifs imposés par les États-Unis.

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discours du trône, roi Charles III
Le roi Charles III et la reine consort Camilla devant le Monument de la guerre à Ottawa l’an dernier. Photo: Inès Lombardo, Francopresse

Mandat et CV

Le chef de l’État du Canada est actuellement le Roi Charles III du Royaume-Uni, dont les responsabilités sont assumées au pays par le ou la gouverneure générale.

À l’instar du souverain, la gouverneure générale demeure au-dessus des enjeux politiques. Louise Arbour a été nommée pour environ cinq ans par le monarque sur la recommandation du premier ministre.

Ce dernier représente la majorité politique, tandis que la gouverneure générale incarne l’ensemble de la nation.

Louise Arbour fait partie du barreau du Québec depuis 1971. Elle a été juge de la Cour suprême de l’Ontario, de la Cour suprême du Canada. Elle a également été haute-commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme et représentante spéciale de l’ONU pour les migrations internationales.

Plus récemment au Canada, Louise Arbour a émis des recommandations pour changer les comportements empreints d’inconduite sexuelle au sein du ministère de la Défense nationale et des Forces armées canadiennes.

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